Mahmood, anticipati nuovo album e instore tour

Un successo talmente inaspettato che ha sorpreso lo stesso vincitore. Mahmood ha conquistato il 69esimo Festival di Sanremo con “Soldi” e ora si appresta a lanciare il suo primo album e l’instore tour che accompagnare l’uscita. Tutto era previsto per marzo ma il successo alla kermesse più importante del nostro Paese e il riscontro avuto dal brano, in testa a tutte le classifiche, ha portato la casa discografica ad anticipare tutto. “Gioventù bruciata”, album di debutto di Mahmood, verrà pubblicato il 22 febbraio e non più il primo marzo come previsto. Attualmente è già disponibile in pre-order. Subito dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo album, il cantautore milanese ha annunciato le date instore durante il quale incontrerà i fan per il firmacopie.

Le date dell'instore tour

Tutte le date in programma del “Gioventù Bruciata – Instore Tour”. Si parte il 22 febbraio, data d’uscita dell’album, da Roma e si chiude a Milano il 28 febbraio. Il calendario è attualmente in aggiornamento e potrebbero esserci ulteriore date da qui all’inizio del tour.

22 febbraio – h 18 – Roma – Discoteca Laziale

23 febbraio – h 18 – Firenze – Galleria del Disco

24 febbraio – h 17 – Napoli – Feltrinelli Piazza dei Martiri

25 febbraio – h 18 – Marcianise – Mondadori CC Campania

26 febbraio – h 18 – Bologna – Feltrinelli Piazza di Porta Ravegnana

27 febbraio – h 18 – Torino – Feltrinelli Piazza Cln

28 febbraio – h 18 – Milano – Mondadori Duomo

Anticipare l’uscita dell’album è sembrato un atto dovuto visto il riscontro ottenuto dal brano “Soldi”. Il video che accompagna la canzone ha raggiunto nove milioni di visualizzazioni e ha conquistato la vetta di Apple Music, iTunes e nella classifica dei passaggi radio Earone. Ma il riscontro raggiunge anche il mondo grazie all’ingresso nella top 50 Globale di Spotify. Il brano di Mahmood è il pezzo italiano con debutto più alto di sempre nella classifica della piattaforma streaming. La posizione numero 40 della classifica mondiale rappresenta un vero e proprio record. Il disco “Gioventù bruciata” è stato già ristampato il 30 novembre con l'aggiunta del singolo “Gioventù bruciata”, e nuovamente con “Soldi”. La versione fisica verrà pubblicata il 22 febbraio 2019, fino ad allora il disco era disponibile solo sulle piattaforme digitali e di streaming.

Questa la tracklist dell’album con le varie ristampe:

Edizione originale

Uramaki Anni 90 (feat. Fabri Fibra) Asia occidente Milano Good Vibes Mai figlio unico

Traccia bonus della prima ristampa

Gioventù bruciata

Traccia bonus della seconda ristampa

Soldi

La partecipazione di Mahmood all'Eurofestival

“Gioventù Bruciata” è composto quindi dai brani dell’EP digitale omonimo, uscito a settembre, dal brano vincitore del Festival di Sanremo 2019 e da altri inediti. Qualche giorno dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2019, nonostante le inevitabili polemiche, Mahmood ha ufficializzato la sua presenza all’Eurofestival tramite i suoi social:«Ok ve lo posso dire, rappresenterò l'Italia all'Eurovision Song Contest con "Soldi". Non vedo l'ora». La manifestazione è in programma dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv. “Soldi” è scritto dallo stesso Mahmood e prodotto e co-scritto da Dardust e Charlie Charles (già artefice dei successi di Sfera Ebbasta e Ghali).