Ermal Meta in concerto a Catania: info e scaletta

Farà tappa al Teatro Metropolitan di Catania lunedì 11 febbraio 2019 il tour di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet. Tappa della lunga tournée teatrale che vede il cantante di origini albanesi protagonista sui palchi delle principali città italiane insieme al celebre quartetto d’archi.

La scaletta del concerto di Ermal Meta a Catania

Il concerto vedrà l’alternarsi dei brani più apprezzati e conosciuti della carriera di Ermal Meta, riarrangiati in una nuova chiave ai limiti dell’orchestrale: interamente per quartetto d’archi. Lo show inizia sulle note di “Sperare”, per poi proseguire lungo l’intera discografia del cantautore vincitore del Festival di Sanremo 2018. Troviamo “Dall’alba al tramonto”, “Piccola anima” (il brano inciso a due voci con Elisa), “Non abbiamo armi” (title-track del suo ultimo disco di inediti), “Vietato morire” e “Non mi avete fatto niente” (la canzone che lo condusse alla vittoria della kermesse canora), per poi concludersi con “A parte te” (brano “regalato” a Fiorella Mannoia, ma di cui Ermal Meta si è “riappropriato”). Nella scaletta, anche un omaggio a Michael Jackson con la cover di “Bille Jean”. La scaletta del concerto:

Sperare Dall’alba al tramonto Lettera a mio padre Piccola anima Non abbiamo armi Due anime Vietato morire Quello che ci resta Caro Antonello 9 primavere Bob Marley Billie Jean Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Voce del verbo Voodoo Love Mi salvi chi può A parte te

Ermal Meta a Catania: le info sul concerto



Il concerto in programma a Catania inizierà alle 21. Sul sito di TicketOne sono ancora disponibili i biglietti per la poltronissima al prezzo di 48.50 euro e per la poltrona al costo di 39.10, mentre sono andati esauriti tutti i tagliandi per i distinti. Il Teatro Metropolitan si trova in via Sant’Euplio, al numero 21. Trattandosi di un teatro in pieno centro città, il consiglio è quello di raggiungerlo con i mezzi pubblici. Sono diverse le linee dell’autobus che portano al Metropolitan: i numeri 2, 5, 214 M, 429 e 536.



Il tour di Ermal Meta e degli Gnu Quartet



Archiviato lo show al Metropolitan di Catania, il tour di Ermal Meta insieme agli Gnu Quartet proseguirà nei teatri delle principali città italiane. L’ultima data è in programma per lunedì 25 marzo 2019 al Teatro Colosseo di Torino: luogo in cui gli artisti sono attesi anche la sera precedente. Le date del tour: