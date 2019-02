Anche l’edizione Baglioni Bis del Festival di Sanremo sta per giungere al termine. Nella serata di sabato 9 febbraio verrà proclamata la canzone vincitrice di Sanremo 2019. Grandi ospiti anche per la finale: Eros Ramazzotti con Luis Fonsi ed Elisa. E poi ascolteremo di nuovo tutte e 24 le canzoni in gara, prima di conoscere il vincitore della 69esima edizione del Festival.

Gli ospiti della finale di Sanremo 2019

Dopo aver portato sul palco dell’Ariston grandi nomi della musica italiana, come Andrea Bocelli, Giorgia, Antonello Venditti, Marco Mengoni, Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni, Luciano Ligabue, Alessandra Amoroso, solo per citarne alcuni, per la serata finale il direttore artistico Claudio Baglioni ha voluto due artisti che sono anche degli ambasciatori della musica italiana nel mondo: Eros Ramazzotti - per l’occasione accompagnato da Luis Fonsi - ed Elisa. Entrambi vincitori di un Festival di Sanremo, rispettivamente nel 1986 con “Adesso tu” e nel 2001 con “Luce (tramonti a nord-est)”, sono poi tornati altre volte all’Ariston come ospiti. Eros Ramazzotti sarà accompagnato dal cantante portoricano Luis Fonsi, con cui presenterà il suo ultimo singolo “Per le strade una canzone”, contenuto nell’album “Vita ce n’è”. Duetterà poi con Claudio Baglioni su uno dei suoi tanti successi. Dopo il Festival, Ramazzotti è pronto per partire con un tour mondiale che partirà da Monaco il 17 febbraio.

Elisa torna invece a Sanremo 2019 con il suo ultimo singolo “Anche fragile”, contenuto nell’album “Diari aperti”, uscito ad ottobre 2018. D’obbligo, anche per lei, una performance canora con Baglioni. Inoltre, nella conferenza stampa di venerdì 8 febbraio è stato annunciato un omaggio a un grande cantautore italiano, Luigi Tenco.

Le 24 canzoni in gara

Nella serata di venerdì i 24 cantanti hanno fatto ascoltare una versione nuova e originale della propria canzone in gara al Festival, duettando con artisti del mondo della musica, del cinema e della danza. Il duetto più votato è stato quello eseguito da Motta e Nada, sulle note di “Dov’è l’Italia”. Stasera si ritorna a gareggiare con la solita formula e ascolteremo nuovamente tutte e 24 le canzoni in gara.

La scaletta della serata finale di Sanremo 2019 (in ordine ancora provvisorio):

Francesco Renga Aspetto che torni

Aspetto che torni Nino D'Angelo e Livio Cori Un'altra luce

Un'altra luce Nek Mi farò trovare pronto

Mi farò trovare pronto The Zen Circus L'amore è una dittatura

L'amore è una dittatura Il Volo Musica che resta

Musica che resta Loredana Berté Cosa ti aspetti da me

Cosa ti aspetti da me Daniele Silvestri Argento vivo

Argento vivo Federica Carta e Shade Senza farlo apposta

Senza farlo apposta Ultimo I tuoi particolari

I tuoi particolari Paola Turci L'ultimo ostacolo

L'ultimo ostacolo Motta Dov'è l'Italia?

Dov'è l'Italia? Boomdabash Per un milione

Per un milione Patty Pravo con Briga Un po' come la vita

Un po' come la vita Simone Cristicchi Abbi cura di me

Abbi cura di me Achille Lauro Rolls Royce

Rolls Royce Arisa Mi sento bene

Mi sento bene Negrita I ragazzi stanno bene

I ragazzi stanno bene Ghemon Rose viola

Rose viola Einar Parole nuove

Parole nuove Ex-Otago Solo una canzone

Solo una canzone Anna Tatangelo Le nostre anime di notte

Le nostre anime di notte Irama La ragazza col cuore di latta

La ragazza col cuore di latta Enrico Nigiotti Nonno Hollywood

Nonno Hollywood Mahmood Soldi

Il vincitore di Sanremo 2019

Il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo sarà decretato dalla combinazione del televoto (50%), dei voti della sala stampa (30%) e da quelli della giuria di esperti presieduta da Mauro Pagani (20%). Oltre alla proclamazione della canzone vincitrice, stasera verrà assegnato anche il Premio della Critica "Mia Martini".