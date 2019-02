Eros Ramazzotti e Luis Fonsi a Sanremo 2019: il testo di "Per le strade una canzone"

Il direttore artistico Claudio Baglioni ha voluto solo ed esclusivamente ospiti italiani per questa 69esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo artisti del calibro di Andrea Bocelli, Giorgia, Antonello Venditti, Luciano Ligabue, Marco Mengoni, solo per citarne alcuni, per la serata finale sono attesi sul palco dell’Ariston altre due stelle di casa nostra, bandiere della musica italiana nel mondo: Eros Ramazzotti ed Elisa. Un tocco di internazionalità sarà portato da Luis Fonsi, che ha partecipato all’ultimo singolo di Ramazzotti, “Per le strade una canzone”.

Eros Ramazzotti e il Festival di Sanremo

Eros Ramazzotti torna al Festival di Sanremo 35 anni dopo la vittoria da cui ha avuto inizio la sua fortunata carriera. Proprio sul palco dell’Ariston, nel 1984, il cantante vinse nella categoria Nuove proposte con la canzone “Terra promessa”. L’anno successivo, passato di diritto tra i Big, presentò “Una storia importante”, classificandosi sesto ma ottenendo un grande riscontro di vendite. Nel 1986 arriva la vittoria con “Adesso tu”, che lo consacra definitivamente e gli apre le porte del successo internazionale. Ramazzotti non è più tornato come concorrente al Festival ma ha partecipato come autore del brano con cui Giorgia vinse l’edizione del 1995, “Come saprei”. Come ospite, invece, ha calcato diverse volte il palco della kermesse musicale, l’ultima nel 2016.

Luis Fonsi a Sanremo 2019

Prima volta in assoluto al Festival di Sanremo per Luis Fonsi, cantante portoricano noto soprattutto per la hit tormentone del 2017 “Despacito”, con il featuring del rapper Daddy Yankee. Il primo febbraio è uscito il suo ultimo album, “Vida”, anticipato dal singolo “Sola”. Nel disco, tanti duetti, con Ozuna, Demi Lovato, Stefflon Don e con Karol G.

“Per le strade una canzone”

“Per le strade una canzone” è tratta dall’ultimo album di Eros Ramazzotti, “Vita ce n’è”, uscito il 23 novembre 2018. La canzone, cantata con il cantante portoricano Luis Fonsi, è accompagnata da un video girato a Miami con protagonisti gli stessi due artisti. Il testo è in italiano e in spagnolo. “per le strade una canzone vede tra gli autori, oltre allo stesso Ramazzotti, Federica Abbate, Cino, Cheope, mentre l’adattamento della parte in spagnolo è stato curato da Ignacio Maño Guillen.

Il testo di “Per le strade una canzone”

Il vento che viene dal mare

Mi dice che è già primavera

Ed in un attimo scompare

Quella nostalgia leggera che mi prende

Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano

Y el latido del mundo te envuelve por donde va

Come un suono un silenzio d'estate le foglie degli alberi

Todo tiene música si está

Solo con lei

Non importa pioggia o vento

Prenderemo quello che verrà

Quando stiamo insieme sento

Che sono a casa mia in ogni città

Sin un destino, sin un plan

Y sin complicaciones

Iremos por el mundo como van

Per le strade una canzone

Por las calles las canciones

Un día dura apenas un momento (um momento)

Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo

Perché anche per terra si accende una stella

Negli occhi suoi

È tutta un'altra musica con lei

Solo si está

No importa lluvia o viento

Lo que tenga que venir vendrá

Cuando estamos juntos siento

Que estoy en casa en cualquier ciudad

Senza preavviso o anticipo

Senza destinazione

Andremo per il mondo come va

Per le strade una canzone (una canción)

Por las calles las canciones

Notti che fino all'alba non dormono

Perché la vita è un miracolo

Da vivere, para vivir

Por ella sé que hoy

Nuevos amores comenzarán

Y las guitarras van a tocar

Sotto le stelle una canzone

Per lei (baila baila)

Non importa pioggia o vento

Prenderemo quello che verrà

Cuando estamos juntos siento

Que estoy en casa en cualquier ciudad

Senza preavviso o anticipo

Senza destinazione

Iremos por el mundo como van

Por las calles las canciones

Por las calles las canciones

Per le strade una canzone

Esta canciones

Italia y Puerto Rico

Dame dame (una canción)

Hermanito

Por las calles las canciones

Italia Porto Rico juntos