Eros Ramazzotti e Luis Fonsi: il video del nuovo singolo "Per le strade una canzone"

Il video di “Per le strade una canzone” con Eros Ramazzotti e Luis Fonsi in giro per le vie di Miami

“Per le strade una canzone” è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi, in rotazione radiofonica dal 18 gennaio e accompagnato dal videoclip pubblicato in concomitanza con l’uscita del brano.

Il video di “Per le strade una canzone”

Il video ufficiale di “Per le strade una canzone” è su YouTube da un paio di giorni ed ha raccolto già migliaia di visualizzazioni. Ritrae i due artisti, Eros Ramazzotti e Luis Fonsi in giro per le soleggiate strade di Miami a bordo di due Ford Taurus cabrio d’epoca. Il video celebra la musica in un’atmosfera di divertimento ed euforia, che si ritrova anche nell’abbigliamento dei due artisti, che indossano pantaloni chiari e camicie hawaiane. Nel video di “Per le strade una canzone” ricompare anche la coppia già vista nella clip di “Vita ce n’è”, la cui storia nel nuovo video culmina nel matrimonio. Il brano è un mix di energia latina e di svago e chissà che non diventi anche una delle canzoni della prossima estate.

Il singolo “Per le strade una canzone”

Il nuovo singolo “Per le strade una canzone” di Eros Ramazzotti in featuring con Luis Fonsi è uscito lo scorso 18 gennaio. Il brano, che fa parte del nuovo album “Vita ce n’è” (pubblicato lo scorso 9 novembre) è stato scritto da Ramazzotti con Federica Abbate, Cino, Cheope, mentre l’adattamento della parte in spagnolo è stato curato da Ignacio Maño Guillen. L’uscita è stata anticipata giorni prima sui social direttamente da Eros Ramazzotti, che ha pubblicato brevi messaggi, accompagnati da immagini e video che lo ritraevano in compagnia di Luis Fonsi.

Il “Vita ce n’è World Tour”

Sempre il 18 gennaio, Eros Ramazzotti ha iniziato anche le prove del tour mondiale che lo porterà ad esibirsi sui palchi di tutto il mondo. «Dal 18 – ha scritto il cantante sui social – iniziamo le prove per #vitacenèworldtour 2019. […] Pronti per mettere in “bolla” questa nuova bellissima esperienza con tutti voi, senza dimenticare che quest’anno scoccano i 35 anni da “Terra Promessa”. Come vola il tempo». Il tour partirà con la nuova data del 14 febbraio a Mantova e attraverserà le principali città d’Europa e America, tra cui Colonia, Lussemburgo, Stoccarda, Lione, Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, Città del Messico, Los Angeles, Santiago del Cile, Rio De Janeiro, Toronto, New York, Boston, Philadephia, Chigago e molte altre. Il tour si concluderà, infine, a Stoccolma il 30 ottobre.

Le date italiane del tour

Oltre alla data zero a Mantova, il “Vita ce n’è World Tour” include anche altri appuntamenti in Italia, in location esclusive come l’Arena di Verona o il Teatro Antico di Taormina. Queste sono tutte le date italiane in programma: