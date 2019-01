Eros Ramazzotti, il nuovo singolo è “Per le strade una canzone” con Luis Fonsi

Eros Ramazzotti torna in rotazione radiofonica e lo fa con il nuovo singolo “Per le strade una canzone”, in featuring con Luis Fonsi. Il brano verrà trasmesso a partire dal prossimo 18 gennaio. Nella stessa data, inizieranno anche le prove per il “Vita ce n’è World Tour”.

Il nuovo singolo con Luis Fonsi

L’annuncio dell’uscita del nuovo singolo “Per le strade una canzone”, che debutterà su tutte le radio italiane il 18 gennaio, è stata data da Eros Ramazzotti con dei brevi messaggi pubblicati sui social, accompagnati da immagini e brevi video che lo ritraggono in compagnia di Luis Fonsi, interprete della popolarissima “Despacito”. Il testo del nuovo singolo è stato scritto da Cheope, mentre l’adattamento spagnolo è stato curato da Ignacio Maño Guillen. La musica, invece, riporta la firma di Federica Abbate, Cino e dello stesso Eros Ramazzotti.

Partono le prove per il tour mondiale

Sempre il 18 gennaio partiranno anche le prove per il “Vita ce n’è World Tour”, come ha spiegato Eros sui social: «Dal 18 iniziamo le prove per #vitacenèworldtour 2019. […] Pronti per mettere in “bolla” questa nuova bellissima esperienza con tutti voi, senza dimenticare che quest’anno scoccano i 35 anni da “Terra Promessa”. Come vola il tempo». Il tour partirà il 17 febbraio da Monaco, attraverserà le principali città d’Europa e America e si concluderà il 30 ottobre a Stoccolma.

Le date del “Vita ce n’è World Tour”