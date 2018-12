Eros Ramazzotti, il nuovo singolo è "In primo piano": il video

Eros Ramazzotti ha scelto come regalo di Natale di pubblicare il video di "In Primo Piano", secondo singolo estratto da "Vita ce n'è"

Un post su Instagram pubblicato da Eros Ramazzotti ha annunciato l’uscita del nuovo video “In Primo Piano”, secondo singolo di “Vita ce n’è”, uscito il 23 novembre scorso in 100 paesi sia in lingua italiana che spagnola. «Su Youtube potrete trovare il video di “In Primo Piano”, un pezzo speciale a cui tengo particolarmente, scritto dal mio amico Jovanotti. Un piccolo regalo realizzato nella meravigliosa cornice della Villa Reale di Monza. Buon Natale!». Uno splendido regalo di Natale per i suoi fan che fin dall’uscita dell’album avevano particolarmente apprezzato la canzone. Il video è stato girato interamente all’interno della Villa Reale di Monza.

Ad annunciare l’uscita del video anche un post di Jovanotti, autore del brano e grande amico di Eros Ramazzotti. Il cantautore originario di Cortona ha sottolineato come “In Primo Piano”, scritto insieme a Riccardo Onori e Christian Rigano, mostri un Eros Ramazzotti diverso «Penso che Eros la canti da brivido e così esposto in un pezzo non lo sentivo da tempo. Spero piaccia anche a voi». La canzone è stata scritta a New York circa due anni fa e Eros Ramazzotti ha raccontato così la costruzione del brano: «Lorenzo mi ha mandato il provino di questo pezzo, mi piacevano il testo e la melodia. Ho rifatto completamente l’arrangiamento, poi in futuro con lui potremmo cantarla insieme e lui potrebbe rappare nella parte che ho aggiunto. È una canzone importante che parla del rapporto con una persona soprattutto quando c’è la distanza a separare la coppia. L’amore è questo». Il video sottolinea il legame tra Eros Ramazzotti e la Brianza, luogo in cui possiede una splendida villa a Inverigo. Le immagini mostrano il cantautore da solo davanti ad un pianoforte nero. Durante la canzone la telecamera volteggia riprendendo la magnifiche volte della reggia del Piermarini. Una luce minimale e Eros Ramazzotti solo al centro di ogni inquadratura. "In primo piano" descrive un amore lontano, ma vicino al tempo stesso, così vicino da essere “in primo piano”. Un amore che riesce a mettere il cuore a posto e a mandarlo in pezzi, che confonde e commuove, un sentimento per cui “si riallineano le stelle in cielo, sparisce tutto quello che non c’è e sembra tutto così vero”.

Le nuove date del World Tour

In questi giorni Eros Ramazzotti ha annunciato ulteriori date del suo World Tour. Il cantante sarà accompagnato dal direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Tra i concerti anche tre date all’Arena di Verona e tre al Teatro Antico di Taormina. Queste le nuove date in programma tra luglio e settembre: