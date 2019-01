Luis Fonsi: il nuovo album esce il primo febbraio

È in rotazione radiofonica ed è acquistabile negli store digitali “Sola”, il nuovo singolo del cantante portoricano Luis Fonsi, celebre per la sua “Despacito”: canzone multiplatino (ha conquistato il disco di diamante nel mercato discografico italiano) capace di infrangere record di vendite, di passaggi nell’airplay delle radio, di download e di visualizzazioni del videoclip su YouTube.

Il nuovo album di Luis Fonsi: “Vida”



“Sola” è il primo singolo che anticipa “Vida”, il prossimo album di Luis Fonsi, in uscita il primo febbraio 2019 in tutti i negozi tradizionali e in quelli digitali. I fan che preordinano il nuovo disco potranno ricevere fin da subito quattro canzoni in versione digitale: la già nota “Despacito”, “Calypso” (brano certificato oro nel nostro Paese), “Echame la culpa” (doppio platino in Italia) e “Imposible” (altro pezzo già edito della discografia del cantante).

Il nuovo disco, in uscita per l’etichetta Universal Music, si compone di dodici tracce già edite: le più celebri della carriera del cantante. Tutte portano la firma di Luis Fonsi e sono state prodotte da Mauricio Rengifo e Andrés Torres, vincitori di diversi Latin Grammy. Nella tracklist troviamo anche molti duetti: con Ozuna sulle note di “Imposible”, con Demi Lovato in “Echame la culpa”, con Stefflon Don per “Calypso” e con Karol G per la versione remixata di “Calypso”. Ci sono inoltre due versioni alternative di “Despacito”: la prima insieme al solo Daddy Yankee, mentre nella seconda – una versione remixata – si aggiunge anche la voce di Justin Bieber. Infine, c’è anche una versione inglese di “Sola”, title-track del disco e brano di apertura dell’intero lavoro. Le tracce che compongono la tracklist di “Vida”, il nuovo disco di Luis Fonsi:

Sola Apaga la luz Le pido al cielo Imposible feat. Ozuna Poco a poco Dime que no te iras Echame la culpa feat. Demi Lovato Tanto para nada Despacito feat. Daddy Yankee Mas fuerte que yo Calypso feat. Stefflon Don Ahi estas tu Despacito (remix) feat. Daddy Yankee e Justin Bieber Calypso (remix) feat. Karol G Sola (English version)

Chi è Luis Fonsi



Luis Fonsi è un cantante portoricano di 41 anni. L’artista ha all’attivo otto album, di cui il primo, “Comenzaré”, risalente al 1998. “Vida”, il suo prossimo disco, arriverà a cinque anni di distanza dal suo precedente lavoro “8”. La fama di Luis Fonsi, tuttavia, è dovuta soprattutto a una canzone: “Despacito”, brano del 2017 che vede il featuring con il rapper portoricano Daddy Yankee e che ha infranto ogni tipo di record. Della canzone esistono più versioni, compresa una registrata insieme al cantante Justin Bieber e inserita nel disco di imminente uscita. Il brano è stato in vetta alla classifica di vendita americana per 16 settimane consecutive, superato dalla sola Taylor Swift con la sua “What You Made Me Do”.

Parallelamente alla promozione del nuovo disco, Luis Fonsi sta lavorando come coach in due programmi televisivi: “La Voz Spain” e “La Voz Usa”. Attualmente il cantante non ha annunciato un tour di promozione dell’album, essendo impegnato in televisione.