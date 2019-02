Calcutta in concerto ad Acireale, ultima data invernale: la scaletta

È giunto al termine l’Evergreen tour invernale di Calcutta: l’ultima data in programma è sabato 9 febbraio 2019 al Pal’Art Hotel di Acireale (CT). Si tratta dell’unica tappa siciliana di questa tournée, che ha visto il cantautore di Latina salire sui palchi dei più importanti palazzetti d’Italia. Conclusi questi show, Calcutta tornerà ad esibirsi live in occasione dei festival estivi: già annunciati i live del 7 giugno al Core Festival di Treviso, 25 giugno al Milano Summer Festival, 27 giugno al Rock in Roma e 6 luglio al Lucca Summer Festival.

Calcutta ad Acireale: info e biglietti

Si chiude con la data di sabato 9 febbraio, al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il tour invernale 2019 di Calcutta. Tutti i precedenti live sono stati un vero successo, completamente sold out in ogni palazzetto italiano. Per il concerto di Acireale, al momento, sono ancora disponibili pochissimi biglietti in prevendita su circuito Ticketone (acquistabili online o nei punti vendita autorizzati). La disponibilità è limitata ai posti in tribuna laterale non numerata, mentre tutti gli altri settori sono già esauriti: il prezzo per i restanti biglietti è di 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi). L’orario di apertura delle porte è fissato alle 18:30, il concerto sarà anticipato alle ore 20:30 dai video di Bomba TV (filmati firmati Bomba Dischi, l’etichetta di Calcutta), mentre l’inizio del live vero e proprio è previsto per le ore 21:00. Per eventuali variazioni agli orari ufficiali, potete consultare i profili social di DNA Concerti e Bomba Dischi.

La scaletta del concerto

Calcutta si esibirà al Pal’Art Hotel di Acireale (CT) accompagnato sul palco dalla sua band e da visual appositamente creati per lo show. Durante tutti i precedenti live, per ogni data del tour sono saliti sul palco differenti ospiti: I Camillas ad Ancona, Francesca Michielin a Padova e al primo concerto milanese, Frah Quintale per la seconda data al Mediolanum Forum di Assago, Giorgio Poi e il piccolo coro dell’Antoniano a Bologna, i Boomdabash a Bari, Elisa e Giovanni Truppi a Napoli, Cosmo a Roma. Non è ancora stato svelato il nome dell’ospite che salirà sul palco durante il concerto di Acireale, unica incognita cha va ad inserirsi in scaletta dopo la performance dell’amato singolo “Oroscopo”. Sicuramente, però, non mancheranno le sorprese. Tra le canzoni immancabili, che sicuramente Calcutta porterà in scena, ci saranno i brani di “Evergreen”, suo ultimo album uscito il 25 maggio 2018, insieme ai più grandi successi del precedente disco “Mainstream” (2015) e ad alcuni pezzi più vecchi e meno conosciuti come “Amarena”, “Albero”, “Cane”, “Fari” e “Arbre magique”. Di seguito trovate la scaletta completa seguita da Calcutta durante l’intero tour invernale 2019. I prossimi appuntamenti live sono fissati per la prossima estate, in vari festival italiani. La scaletta del concerto: