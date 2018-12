Elisa e Calcutta cantano insieme il singolo “Se piovesse il tuo nome”

“Se piovesse il tuo nome”, singolo estratto dal nuovo album di Elisa “Diari Aperti”, arriva in una nuova rivisitazione, cantata dall’artista triestina insieme a Calcutta, che ne è anche l’autore, insieme a Vanni Casagrande e a Dario Faini. Le musiche sono state riviste da entrambi i musicisti, che l’hanno trasformata in una versione speciale da poter regalare al pubblico proprio prima di Natale. Alla canzone “Se piovesse il tuo nome” di Elisa e Calcutta, inoltre, è stata dedicata una pagina web omonima, sepiovesseiltuonome.it, dove appare lo schermo di uno smartphone con simpatici scambi di messaggi e audio WhatsApp tra i due cantanti.

La prima versione di “Se piovesse il tuo nome”

“Se piovesse il tuo nome” ritorna dunque in rotazione radiofonica dopo aver dominato le classifiche e ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube. La prima versione del singolo è uscita il 28 settembre scorso, subito dopo l’annuncio da parte di Elisa della tracklist del nuovo album “Diari Aperti”, di cui è un estratto. A una settimana dalla sua pubblicazione, il singolo ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana airplay, conquistandosi il titolo di brano più trasmesso dalle radio per ben quattro settimane consecutive. “Se piovesse il tuo nome” è anche certificato Disco d’oro per aver venduto oltre 25mila copie e si piazza nella top20 dei brani più ascoltati su Spotify.

Il significato di “Se piovesse il tuo nome”

Il significato di “Se piovesse il tuo nome” va ricercato tra le parole. Si tratta di una canzone incentrata sull’amore e parla di un rapporto finito che comunque si fa ancora sentire. Nel testo la sete d’amore non si riesce a placare, per questo nasce il bisogno di portare dentro di sé la persona amata, bevendone il nome che cade come se fosse pioggia. L’autore del testo, Calcutta, pare abbia preso ispirazione da un incontro avuto durante un viaggio in treno. A raccontarlo è la stessa Elisa: «Pare che abbia incontrato questa signora su un treno del nord. Così dice, ti riporto testualmente. Sai che le persone che incontri su un treno a volte ti raccontano delle cose anche molto private! Questa signora gli ha raccontato di questo amore tormentatissimo». Come riportato nella nota stampa, la canzone “gioca tra armonia e liriche visionarie, miscelando l’approccio it-pop con le melodie del miglior cantautorato”. Entrambe le versioni di “Se piovesse il tuo nome” diventano così un’accoppiata perfetta tra la splendida voce di Elisa e le parole di uno dei cantautori italiani più apprezzati del momento.

L’album “Diari Aperti”

“Diari aperti” è l’ultimo album in studio di Elisa, pubblicato lo scorso 26 ottobre e contenente il singolo “Se piovesse il tuo nome”. Il disco è anche il secondo scritto e cantato completamente in italiano dopo “L’anima vola” (2013) e contiene un altro brano apprezzatissimo dal pubblico, “Quelli che restano”, cantato in duetto con il grande Francesco De Gregori.

Questa è la tracklist completa dell’album: