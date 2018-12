Elisa, disco d'oro per "Diari Aperti" e "Se piovesse il tuo nome"

Elisa ottiene il disco d'oro sia per l'album "Diari Aperti" che per il singolo "Se piovesse il tuo nome". Intanto aumentano le date del tour in programma da maggio

Doppio disco d’oro per Elisa che nello stesso giorno ottiene la certificazione dalla Federazione Industria Musicale Italiana sia per l'album di inediti “Diari Aperti” che per il singolo apripista “Se piovesse il tuo nome”. Dopo essere stato per settimane il brano più trasmesso in radio, “Se piovesse il tuo nome” ha raggiunto anche le 25 mila copie vendute. Grande soddisfazione per la cantautrice, 41 anni il 19 dicembre, che si prepara per il tour in programma da maggio. Una serie di date in continuo aggiornamento per i tanti sold out già raggiunti e la richiesta altissima di biglietti.

Tutte le date del "Diari Aperti Tour"

Queste le date finora in programma con le 5 nuove date aggiunte proprio pochi giorni fa

18 marzo, Firenze, Teatro Verdi

19 marzo, Firenze, Teatro Verdi

21 marzo, Bari, Teatro Team

22 marzo, Bari, Teatro Team

24 marzo, Marsala (TP), Teatro Impero

25 marzo, Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo, Roma, Auditorium Parco Della Musica

28 marzo, Roma, Auditorium Parco Della Musica

30 marzo, Napoli, Teatro Augusteo

31 marzo, Napoli, Teatro Augusteo

2 aprile, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

3 aprile, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

4 aprile, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

6 aprile, Torino, Auditorium Del Lingotto

7 aprile, Torino, Auditorium Del Lingotto

9 aprile, Torino, Auditorium Del Lingotto

11 aprile, Padova, Gran Teatro Geox

12 aprile, Padova, Gran Teatro Geox

13 aprile, Padova, Gran Teatro Geox

15 aprile, Parma, Teatro Regio

16 aprile, Brescia, Gran Teatro Morato

17 aprile, Brescia, Gran Teatro Morato

19 aprile, Trieste, Teatro Rossetti

20 aprile, Trieste, Teatro Rossetti

23 aprile, Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli

24 aprile, Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli

26 aprile, Bergamo, Teatro Creberg

27 aprile, Bergamo, Teatro Creberg

29 aprile, Cesena, Nuovo Teatro Carisport

30 aprile, Cesena, Nuovo Teatro Carisport

2 maggio, Bologna, Europauditorium

3 maggio, Bologna, Europauditorium

4 maggio, Bologna, Europauditorium

6 maggio, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

9 maggio, Saint Vincent Palais

11 maggio, Firenze, Teatro Verdi

14 maggio, Genova, Teatro Carlo Felice

17 maggio, Sassari, Teatro Comunale

18 maggio, Cagliari, Fiera

19 maggio, Cagliari, Fiera

25 maggio, Roma, Auditorium Parco Della Musica

27 maggio, Torino, Auditorium Del Lingotto

28 maggio, Padova, Gran Teatro Geox

30 maggio, Bergamo, Teatro Creberg

31 maggio, Trieste, Teatro Rossetti

La tournée che avrà luogo nelle principali città italiane e sarà a Roma, Bergamo e Trieste con tre date, mentre a Torino sono previsti quattro appuntamento così come a Padova. I biglietti dei nuovi concerti sono in vendita già dal 30 novembre su Ticketone mentre nei punti vendita abituali sono disponibili dal 6 dicembre. Attualmente il “Diari Aperti Tour” conta ben 45 concerti in giro per l’Italia, nei principali teatri e auditorium italiani.

"Diari Aperti", il secondo album completamente in italiano

Uscito il 26 ottobre, “Diari Aperti” è il secondo album completamente in italiano dopo “L’anima vola” e il decimo di tutta la sua carriera. Arriva a due anni di distanza da “On”, l’ultimo disco di Elisa pubblicato nel 2016. Si tratta del primo progetto discografico realizzato con l’etichetta Universal e per la prima volta la cantautrice si è avvalsa della collaborazione di altri autori per la scrittura di alcuni inediti. Tra i collaboratori anche Calcutta, Tommaso Paradiso, Vanni Casagrande e Dario Faini. “Diari Aperti” si compone di 11 brani in italiano, con 9 inediti e due singoli già pubblicati per anticipare il disco: “Se piovesse il tuo nome” e “Quelli che restano”, interpretato insieme a Francesco De Gregori.

Questa è la tracklist completa dell’album: