Elisa in concerto: nuove date per il Diari Aperti Tour 2019

Elisa continua ad aggiungere date al suo “Diari Aperti Tour” previso per il 2019. La tournée che avrà luogo nelle principali città italiane si arricchisce di nuovi appuntamenti a Roma il 25 maggio (terza data), a Torino il 27 maggio (quarta data), a Padova il 28 maggio (quarta data), a Bergamo il 30 maggio (terza data) e a Trieste il 31 maggio (terza data). I biglietti dei nuovi concerti sono in vendita già dal 30 novembre su Ticketone, mentre per acquistarli nei punti vendita abituali si dovrà attendere il 6 dicembre.

Il calendario aggiornato del “Diari Aperti Tour”

La lista dei concerti del “Diari Aperti Tour” 2019 si fa sempre più lunga e non è escluso che nelle prossime settimane si aggiungano altre date, vista la risposta positiva dei fan della cantautrice triestina, che hanno fatto registrare già diversi sold out. Attualmente la tournée conta ben 45 concerti in giro per l’Italia, nei principali teatri e auditorium italiani. Il tour patirà il 18 marzo da Firenze e si concluderà il 31 maggio a Trieste, città d’origine della cantautrice friulana. Questo è il calendario aggiornato:

18 marzo, Firenze, Teatro Verdi

19 marzo, Firenze, Teatro Verdi

21 marzo, Bari, Teatro Team

22 marzo, Bari, Teatro Team

24 marzo, Marsala (TP), Teatro Impero

25 marzo, Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo, Roma, Auditorium Parco Della Musica

28 marzo, Roma, Auditorium Parco Della Musica

30 marzo, Napoli, Teatro Augusteo

31 marzo, Napoli, Teatro Augusteo

2 aprile, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

3 aprile, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

4 aprile, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

6 aprile, Torino, Auditorium Del Lingotto

7 aprile, Torino, Auditorium Del Lingotto

9 aprile, Torino, Auditorium Del Lingotto

11 aprile, Padova, Gran Teatro Geox

12 aprile, Padova, Gran Teatro Geox

13 aprile, Padova, Gran Teatro Geox

15 aprile, Parma, Teatro Regio

16 aprile, Brescia, Gran Teatro Morato

17 aprile, Brescia, Gran Teatro Morato

19 aprile, Trieste, Teatro Rossetti

20 aprile, Trieste, Teatro Rossetti

23 aprile, Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli

24 aprile, Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli

26 aprile, Bergamo, Teatro Creberg

27 aprile, Bergamo, Teatro Creberg

29 aprile, Cesena, Nuovo Teatro Carisport

30 aprile, Cesena, Nuovo Teatro Carisport

2 maggio, Bologna, Europauditorium

3 maggio, Bologna, Europauditorium

4 maggio, Bologna, Europauditorium

6 maggio, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

9 maggio, Saint Vincent Palais

11 maggio, Firenze, Teatro Verdi

14 maggio, Genova, Teatro Carlo Felice

17 maggio, Sassari, Teatro Comunale

18 maggio, Cagliari, Fiera

19 maggio, Cagliari, Fiera

25 maggio, Roma, Auditorium Parco Della Musica

27 maggio, Torino, Auditorium Del Lingotto

28 maggio, Padova, Gran Teatro Geox

30 maggio, Bergamo, Teatro Creberg

31 maggio, Trieste, Teatro Rossetti

La possibile scaletta

In questi tre mesi intensi, Elisa porterà sul palco sicuramente alcuni brani della sua ultima fatica discografica “Diari Aperti”, che potrebbero essere, ad esempio, “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Quelli che restano” o “Tutta un’altra storia”. Non dovrebbero mancare neanche i successi che l’hanno resa una delle cantanti più amate in Italia, tra cui “Luce”, “Broken”, “Quelli che restano”, “No Hero”, “Eppure sentire”, “L’anima vola” e molte altre. Sarà sicuramente molto interessante sapere se in qualche occasione Elisa canterà dal vivo anche “Quelli che restano” con De Gregori.