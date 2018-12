Elisa in concerto alla Milano Music Week: info e scaletta

Si rinnova l’appuntamento con la Milano Music Week. L’edizione del 2018 verrà inaugurata da Elisa che si esibirà al Teatro dal Verme. L’iniziativa è promossa da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), ASSOMUSICA (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori), con il patrocinio del MiBAC Ministero per i beni e le Attività Culturali. L’obiettivo alla base della Milano Music Week è coinvolgere i principali operatori del settore, per raccontare tutto il mondo che ruota intorno alla musica e ai suoi principali artisti, case discografiche, promoter, durante una settimana di concerti, incontri con gli artisti, showcase, mostre, e presentazioni di nuovi progetti discografici.

Elisa protagonista di “Storytellers”

«Siamo felici di avere Elisa protagonista di VH1 Storytellers e della serata inaugurale della Milano Music Week. Abbiamo fatto molta strada insieme dall’inizio della sua carriera e questo è il contesto ideale per raccontarla. Elisa darà il via ad una settimana nella quale il racconto della musica sarà il concetto alla base di molte tra le attività che comporranno un calendario ricco di eventi di tante tipologie differenti, con lo scopo di fornire un’idea il più possibile completa su cosa significhi oggi la musica come arte, cultura, lavoro, impresa, intrattenimento, spettacolo», ha affermato il curatore della Milano Music Week. Elisa darà vita ad una puntata live di “Storytellers” e si esibirà in versione acustica. Durante il concerto racconterà la genesi delle proprie canzoni con aneddoti e particolari curiosi. Dagli esordi di “Pipes & Flowers” (1997) al recente “Diari aperti”, Elisa ripercorrerà la sua carriera cantando i suoi successi più importanti. “Diari Aperti” è un lavoro intimo e delicato e come dichiarato dalla cantautrice a SkyTg24 nasce dal desiderio di ritrovare una centralità nel suo lavoro.

La possibile scaletta del concerto di Elisa

Difficile conoscere la scaletta del concerto acustico di Elisa. Sicuramente lo spettacolo sarà incentrato sul nuovo album ma non verranno dimenticati le canzoni più famose della sua carriera. Per avere un’idea di come potrebbe essere strutturata la scaletta del concerto, basta dare un’occhiata alle canzoni eseguite a Verona il 15 settembre 2017:

Dancing

Creature

Rainbow

Qualcosa che non c’è

Stay

Luce (tramonti a nord est)

Distratto

L’amore esiste

Almeno tu nell’universo

A modo tuo

Ghost Song

Indian Summer

A Feast for Me

Forgiveness

The Waves

Eppure sentire (un senso di te)

No Hero

Fly Me to the Moon

You’ve Got A Friend

Ogni tanto

BIS

L’anima vola

Together

Gli ostacoli del cuore

Il cielo

Questa invece la tracklist dell’ultimo album “Diari Aperti”: