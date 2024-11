Ayrton Senna, cosa sapere sulla serie tv

La miniserie, in sei episodi, rappresenta una pietra miliare dell'industria dell'intrattenimento brasiliana. A portare in scena il campione automobilistico è Gabriel Leone, protagonista di Dom e già visto in Ferrari. Disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Senna, la miniserie sul campione brasiliano di Formula 1, è disponibile su Netflix da venerdì 29 novembre.

I suoi sei episodi mostrano per la prima volta il viaggio di trionfi, delusioni, gioie e dolori di Ayrton, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali.

Senna, la trama e il protagonista

Senna racconta la storia di Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1, dall’inizio della carriera automobilistica al trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.

A dare il volto al campione è Gabriel Leone. "Interpretare una leggenda come Ayrton Senna mi ha dato l'opportunità di conoscere a fondo l'uomo che si cela dietro questo nome iconico", ha raccontato l'attore, che ha così potuto capire perché Senna resta una leggenda. "Mi sono reso conto che ha ispirato le persone non solo come pilota e idolo, ma anche attraverso il suo stile di vita, le sue scelte di moda e i suoi accessori". Per prepararsi al ruolo, Leone ha guidato a lungo i go-kart, prendendo confidenza con la pista, la macchina, i passamontagna, il casco, i guanti e l'ordine in cui si indossa ogni articolo. Inoltre, per un anno, ha lavorato sull'accento di San Paolo. "Ho scelto di usarlo nella mia vita quotidiana", ha raccontato, spiegando che - solo in questo modo - ha potuto portarlo in scena con naturalezza.

Attore brasiliano, Gabriel Leone Coutinho Miranda Frota è salito alla ribalta per la serie tv Dom. Al cinema è apparso nel film Ferrari, nei panni di Alfonso de Portago.

Diretta da Vicente Amorim e Julia Rezende, Senna vanta un cast internazionale: Alice Wegmann è Lilian, la prima moglie di Ayrton, Camila Márdila è Vivianne Senna, sua sorella. Ci sono poi Christian Malheiros (Maurinho, il suo amico), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Milton, suo padre), Nicolas Cruz (Leonardo, suo fratello), Pâmela Tomé (Xuxa), Rodrigo Veloso (Flávio Lalli, suo cognato) e Susana Ribeiro (Zaza, sua madre), Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Niki Lauda), Kaya Scodelario (Laura, una giornalista immaginaria basata su vari professionisti che hanno documentato la carriera di Senna), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Mat Mella (Alain Prost), Patrick Kennedy (Ron Dennis), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams) e Tom Mannion (Sid Watkins).