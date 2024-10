Senna, trailer dell'attesissima serie sulla leggenda della Formula 1

La piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rilasciato il primo trailer ufficiale di quella che viene definita come la “serie più attesa di sempre" basata su un eroe sportivo, per citare il quotidiano britannico Daily Mirror. Parliamo della miniserie che debutterà a livello globale il 25 novembre 2024 e racconterà la storia del compianto pilota brasiliano, morto in un incidente nel 1994

Potete guardare il trailer ufficiale uscito nelle scorse ore della serie Senna nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Anche Time Magazine ha parlato di questo show come di uno dei titoli più attesi dell’anno. Senna è inclusa nella lista delle serie più attese dell’autunno 2024 da parte del Time Magazine, che ha rivelato: "La serie è stata realizzata in collaborazione con la famiglia di Senna, che ha promesso elementi della sua storia mai raccontati prima".

Parliamo di Senna , la miniserie che debutterà a livello globale su Netflix il 25 novembre 2024 e racconterà la storia del compianto pilota di Formula 1 Ayrton Senna , morto in un incidente nel 1994.

Si tratta di una delle serie televisive più attese e sarà trasmessa a fine novembre. Il debutto a livello globale su Netflix è previsto per il 25 novembre 2024.

Senna, la trama della serie tv

La miniserie in arrivo su Netflix intitolata Senna si concentra sul personaggio iconico messo a titolo, quell’Ayrton Senna che non ha certo bisogno di presentazioni.

Come spiega la sinossi ufficiali dello show, “la storia inizia all'inizio della carriera motoristica del tre volte campione di Formula 1, partendo dai suoi giorni nel karting, passando per il suo trasferimento in Inghilterra per gareggiare in Formula Ford, fino all’incidente a Imola, Italia, durante il Gran Premio di San Marino".



Il cast della serie

Nella serie televisiva Senna, è Gabriel Leone che interpreta il protagonista e soggetto Ayrton Senna.

Gabriel Leone, nome completo Gabriel Leone Coutinho Miranda Frota, è un attore brasiliano, classe 1993 e nato a Rio de Janeiro. È dunque brasiliano proprio come il personaggio storico che interpreta (ricordiamo che invece Senna è nato a San Paolo).

Lo show di Netflix è caratterizzato da un talentuoso cast di attori brasiliani: oltre al protagonista, Gabriel Leone, ci sono Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros e Gabriel Louchard.

Kaya Scodelario si unisce al cast nel ruolo di Laura, una giornalista fittizia, mentre Matt Mella interpreta il rivale di Senna, Alain Prost.

