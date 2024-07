Senna, il poster e la data di uscita della miniserie Netflix

La locandina di Senna ritrae il protagonista con il casco in mano. La miniserie uscirà il 29 novembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il poster e la data di uscita di Senna, l’attesa miniserie in arrivo in autunno. Gabriel Leone interpreterà il campione automobilistico. Nel cast anche Alice Wegmann e Kaya Scodelario.