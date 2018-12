Elisa, si aggiungono nuovi concerti al "Diari Aperti Tour": le date

Elisa ha annunciato tre nuove date per il “Diari Aperti Tour” che inizierà a marzo e si concluderà a maggio del 2019. La cantautrice triestina tornerà a Milano il 6 maggio, a Firenze l’11 maggio e a Cagliari il 19 maggio.

“Diari Aperti Tour”: boom di vendite

«Continua con straordinario successo la prevendita del “Diari Aperti Tour”», per questo

Elisa ha voluto ringraziare i suoi fan con tre nuovi concerti live che andranno ad aggiungersi alla già ricchissima tournée prevista nel 2019. La notizia è stata data il 20 novembre direttamente sui social, insieme alle indicazioni per l’acquisto dei biglietti: «La nuova tournée teatrale di Elisa, al via da Firenze il prossimo 18 marzo, si arricchisce di nuove date: sono ora quattro gli appuntamenti a Milano (quarta nuova data il 6 maggio), tre a Firenze (terza nuova data l'11 maggio) e due a Cagliari (seconda nuova data il 19 maggio). I biglietti per queste serate sono in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi 21 novembre su ticketone.it e dalle ore 16:00 del prossimo 28 novembre anche in tutti i punti vendita abituali».

Le date aggiornate

Con l’aggiunta dei tre nuovi appuntamenti, “Diari Aperti Tour” arriva a contare ben 40 concerti in giro per l’Italia. La tournée partirà da Firenze il prossimo 18 marzo e si concluderà il 19 maggio a Cagliari. Saranno tre mesi intensi per la cantautrice triestina, che sicuramente porterà sui palchi dei teatri italiani i suoi intramontabili successi e gli inediti contenuti nel nuovo album “Diari Aperti”, pubblicato lo scorso 26 ottobre. Questo è il calendario aggiornato con tutte le date della tournée: