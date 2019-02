“Rolls Royce” di Achille Lauro ha sorpreso davvero tutti al Festival di Sanremo 2019. Il trapper ha presentato un brano rock’n’roll travolgente che si candida ad essere uno dei tormentoni radiofonici della stagione. Il cantante ha impressionato in particolare la stampa che lo ha collocato nella fascia blu, quella definitiva alta della classifica provvisoria. Tutt’altro discorso per la giuria demoscopica che nella prima serata lo aveva inserito nella fascia rossa.

Il duetto con Morgan

Nella serata dei duetti, Achille Lauro sarà in compagnia di Morgan, cantautore ed ex leader dei Bluvertigo con un rapporto decisamente conflittuale con il Festival di Sanremo. Proprio quest’anno, infatti, è stato escluso dal lotto dei big scelti per la gara. Sono due le partecipazioni di ufficiali di Morgan al Festival di Sanremo. Nel 2001 si era esibito per la prima volta con il suo gruppo, i Bluvertigo. All’epoca avevano presentato la canzone “Assenzio” che si classificò all’ultimo posto ma fu una delle più apprezzate nel circuito radiofonico. 15 anni più tardi, il gruppo ha partecipato nuovamente alla manifestazione con il brano “Semplicemente” ma anche in questo caso il riscontro in classifica non è stato dei migliori. Nel 2010 lo stesso Morgan era stato inserito, come solista, nella lista dei big in gara ma venne escluso a pochi giorni dall'inizio a causa di alcune dichiarazioni compromettenti fatte in un'intervista. Nonostante l’esclusione dalla competizione, Morgan tornerà sul palco per accompagnare Achille Lauro nel brano “Rolls Royce”, scritta con la collaborazione anche di Davide Petrella, autore già di testi per Cesare Cremonini e Jovanotti. Il testo della canzone elenca una serie di celebri brand di lusso dichiarando proprio apertamente di voler vivere così. Citate anche tantissime celebrità come Amy Winehouse, Marilyn Monroe e Hendrix che sottolinea ancora una volta la volontà di Achille Lauro di presentarsi con un pezzo all’avanguardia.

Il testo di "Rolls Royce" di Achille Lauro

Questo il testo del brano "Rolls Royce" di Achille Lauro:

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Voglio una vita così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce

Voglio una vita così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce