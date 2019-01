Subsonica, il video del nuovo singolo "Punto Critico"

I Subsonica pubblicano il video del singolo “Punto critico”, secondo estratto dell’album “8”, pubblicato il 28 settembre 2018 insieme al preordine del disco. Il videoclip è stato reso disponibile su YouTube il 19 gennaio scorso e ha già raccolto migliaia di visualizzazioni.

Il video di "Punto Critico"

Dopo aver pubblicato l’album “8” ed aver attraversato l’Europa con una tournée, i Subsonica pubblicano il video del nuovo singolo “Punto Critico”, secondo estratto di “8”, che ritrae la band insieme agli strumenti musicali, in un originale effetto strobo di scene e immagini. La clip è stata diretta da Gabriele Ottino e Paolo Bertino e prodotta dalla Sans Film. L’uscita del video è stata anticipata nei giorni scorsi sui social: su Instagram sono state pubblicate delle storie che ritraggono la location, cioè un capannone abbandonato che, insieme a pochi altri elementi e a un effetto visivo originale, riesce a rendere quella potenza e tensione racchiuse nel testo e nella musica del singolo. «Cari terrestri – ha scritto la band piemontese, sempre sui social – abbiamo pensato di dare un’immagine video a “Punto critico”, uno dei brani più “live” dell’album. E abbiamo voluto che fosse quella dei nostri strumenti pronti per l’imminente giro di concerti. E non ci siamo fatti mancare la collaborazione con il “genio” di turno che a questo giro si chiama Gabriele Ottino: video artista e musicista (suona anche nei favolosi Niagara). Gabriele ha elaborato per il brano una tecnica incredibile con diverse telecamere puntate sullo stesso soggetto, alternate vorticosamente. Buona visione, in attesa di vederci dalle parti del palco». Il brano “Punto Critico”, insieme al suo video, arrivano «in questi “anni senza titolo”, raccontati da un testo che, accostando immagini e suggestioni, parla di rigidità, tensioni, ansie e chiusure»e di «scelte epocali che dovrebbero coinvolgerci collettivamente».

Il tour in Italia

Il video di “Punto Critico” precede di qualche settimana il tour italiano che partirà da Ancona il prossimo 9 febbraio e si concluderà a Firenze il 23 dello stesso mese. Si tratta, in totale, di dieci date con doppio appuntamento a Torino e Milano, passando per Bologna, Padova, Genova e Roma. Durante i concerti, la band si esibirà certamente sui brani del nuovo album “8”, da cui la tournée ha preso il nome “8 Tour”, e sui due singoli estratti “Punto Critico” e “Bottiglie Rotte”. Non dovrebbero mancare, poi, i grandi successi che hanno fatto della band uno dei gruppi più apprezzati nel panorama musicale italiano.

Le date del tour italiano dei Subsonica

09 febbraio, Ancona, PalaPrometeo

11 febbraio, Bologna, Unipol Arena

12 febbraio, Padova, Kioene Arena

14 febbraio, Torino, Pala Alpitour

15 febbraio, Torino, Pala Alpitour

16 febbraio, Genova, Rds Stadium

18 febbraio, Milano, Mediolanum Forum

19 febbraio, Milano, Mediolanum Forum

21 febbraio, Roma, Palazzo dello Sport

23 febbraio, Firenze, Mandela Forum

I biglietti dei concerti

I biglietti per partecipare ai concerti dei Subsonica in Italia sono ancora disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. In tutte le città il prezzo parte dai 34,50 euro per poi salire in base alla location e al posto desiderato.