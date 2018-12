Subsonica: annunciate le date del tour 2019 in Italia

Giornata importante per i Subsonica, che tornano sulla scena pubblicando il nuovo singolo “Bottiglie rotte” e svelando le date del tour 2019 in Italia. La band suonerà nei palazzetti per presentare il nuovo album “8”, in uscita il 12 ottobre 2018. Dopo aver annunciato il tour europeo “European reBoot 2018”, ecco arrivare le date italiane.

I concerti annunciati in Italia

La band torinese ha scelto di tornare sui palchi a dicembre partendo dall’Europa: «da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire, anche idealmente, da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini». Oggi è finalmente arrivato anche l’annuncio delle prime date italiane: i Subsonica torneranno nei palazzetti di tutta Italia a partire da febbraio 2019. La notizia è arrivata durante il mini live trasmesso in diretta streaming ieri (6 settembre) per presentare in anteprima il nuovo singolo “Bottiglie rotte”. Di seguito tutti i concerti finora annunciati:

9 febbraio Ancona, Palaprometeo

11 febbraio Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

12 febbraio Padova, Kioene Arena

14 febbraio Torino, PalaAlpitour

16 febbraio Genova, RDS Stadium

18 febbraio Assago (Milano), Mediolanum Forum

21 febbraio Roma, Palalottomatica

23 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

I biglietti potranno essere acquistati in esclusiva pre-sale Ticketone dalle ore 20.00 di venerdì 7 settembre, mentre per tutti dalle ore 10.00 di lunedì 10 settembre online su circuito Ticketone (dal 12 settembre nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano da 30 euro + d.p. a 45 euro + d.p. a seconda del posto scelto e selezionato.

Tutto sul nuovo album “8”

Il nuovo disco dei Subsonica si intitolerà “8” e sarà pubblicato il prossimo 12 ottobre. Ad anticiparlo è stato il singolo “Bottiglie rotte”, da oggi disponibile all’ascolto. Sono passati quattro anni dall’uscita dell’ultimo album della band “Una nave in una foresta”. Samuel ha avuto il tempo di lavorare al suo primo progetto solista “Il codice della bellezza”, e ora è tempo di tornare alle origini: «la magia del numero 8 esprime il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare pronti». Insieme alla pubblicazione del primo estratto “Bottiglie rotte” è stata svelata anche la tracklist, il disco uscirà in una doppia versione: standard e deluxe (arricchita di demo). Ecco la tracklist completa:

Versione standard

Jolly Roger L’incubo Punto critico Fenice Respirare Bottiglie rotte Le onde L’incredibile performance di un uomo morto Nuove radici Cieli in fiamme La bontà

Versione deluxe

Jolly Roger L’incubo Punto critico Fenice Respirare Bottiglie rotte Le onde L’incredibile performance di un uomo morto Nuove radici Cieli in fiamme La bontà L’incredibile performance di un uomo morto (Boosta Demo) The Gadagheciu (Bottiglie Rotte Max Demo) Pipistrello della frutta (Respirare Demo)

Il nuovo singolo “Bottiglie rotte”

Come già anticipato, per il singolo “Bottiglie rotte” i Subsonica hanno preso ispirazione dalla famosa frase di Andy Warhol “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”. A confermarlo oggi le parole della band sui social, a commento della loro nuova canzone: «abbiamo scelto un brano apparentemente semplice, capace di crescere di ascolto in ascolto, molto ispirato dal presente. Andy Warhol che nella seconda metà dei ‘60 profetizzava un mondo in cui tutti potessero ambire a “15 minuti di celebrità”, oggi resterebbe stupefatto da una quotidianità nella quale chiunque può rivendicare il protagonismo h24. Profili, pagine, immagini, esternazioni, pensieri, costellano un universo di “star” nel quale nessuno si accontenta più del ruolo di semplice “spettatore”. “Chiedimi come stai”, tra tante cose in frantumi sulla glassa dell’indifferenza. Ovviamente ballando».