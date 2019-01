Calcutta in concerto a Bologna: info e scaletta

Ennesimo sold out per il cantautore laziale, che salirà sul palco della Unipol Arena

Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. È già sold out da tempo il concerto di Calcutta di mercoledì 23 gennaio alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). D’altronde, lo sono anche tutte le altre date del tour dell’artista laziale ad eccezione dell’ultima, quella in programma sabato 9 febbraio al PalArt Hotel di Acireale (CT). Un successo clamoroso quello che sta riscuotendo il musicista latinense, al primo vero e proprio tour promozionale del fortunatissimo album “Evergreen”, uscito lo scorso maggio. L’inizio del concerto bolognese è previsto per le ore 20.

Bus speciali per raggiungere la Unipol Arena

Per evitare di congestionare l’area del concerto, la Unipol Arena sarà servita per l’occasione da uno speciale servizio di bus navetta. Sarà attiva la linea speciale Tper 675, un servizio di collegamento diretto senza fermate intermedie, tra la stazione centrale di Bologna ed il palasport di Casalecchio di Reno. Gli autobus della linea 675 partiranno in prossimità dalla fermata I della stazione felsinea, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni quindici minuti attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da Via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettueranno le seguenti fermate (a richiesta): Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale. Per accedere al servizio occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 675, in vendita presso i Punti Tper della stazione centrale, dell’autostazione e di via Marconi 4 a Bologna o presso la biglietteria Tper dell’autostazione di Imola.

La probabile scaletta

Di seguito la lista delle canzoni che Calcutta ha portato sul palco del Mediolanum Forum nel concerto tenutosi domenica 20 gennaio (tutto esaurito, come quello della sera seguente) e che, quindi, dovrebbe ricalcare per grandi linee quella dell’esibizione di Bologna. L’unica differenza sostanziale la potrebbe fare la presenza o meno di Francesca Michielin, ospite al Mediolanum Forum dove ha duettato in tre brani con il cantautore di Latina. Oltre ai brani più recenti, a infarcire la scaletta dei concerti ci saranno anche i tanti pezzi che hanno portato Calcutta al successo: da “Cosa mi manchi a fare” a “Oroscopo” , passando per “Gaetano” e “Pesto”.

Briciole Kiwi Orgasmo Cane Fari Milano Limonata Paracetamolo Rai Amarena Pomezia Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo (con Francesca Michielin) Del verde (con Francesca Michielin) Io non abito al mare (con Francesca Michielin) Albero Natalios Arbre Magique Hubner Le barche Gaetano Frosinone Pesto Saliva

Il prosieguo dell’“Evergreen Tour”

Ancora cinque i concerti in programma per Calcutta dopo la tappa alla Unipol Arena. Come anticipato, solo quella di Acireale non è ancora sold out: i prezzi sono di 34,50 euro per la tribuna laterale non numerata e di 40,20 euro per la tribuna numerata, mentre i tagliandi per il parterre sono andati tutti esauriti. Questi i prossimi concerti dell’”Evergreen Tour”: