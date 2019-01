Il 2019 sarà l’anno della grande musica live, dai Muse a Rita Ora, dai Backstreet Boys ad Anastasio, tantissimi concerti in giro per l’Italia faranno compagnia al pubblico.

Dal pop al rap e dal rock all’hip hop, abbiamo scelto i dieci concerti imperdibili del 2019 tra i tantissimi eventi previsti nel nostro paese. Carta, penna e tanta voglia di cantare!



Troye Sivan

Il giovanissimo artista australiano è la rivelazione della musica pop degli ultimi anni. Troye, classe 1995, nel giro di poco tempo è diventato portabandiera per la battaglia in favore dei diritti LGBT+ dando voce, più volte, a tematiche omosessuali in brani e video musicali. L’appuntamento con l’artista è per lunedì 11 marzo al Fabrique di Milano.

Take That

Gli anni ’90 sono stati magicamente raccontati dai Take That, la band inglese che ha infranto il cuore di milioni di persone quest’anno verrà in Italia per ben due concerti: venerdì 28 giugno in Piazza Napoleone a Lucca e sabato 29 giugno all’ Auditorium Parco della Musica a Roma.

È l’artista femminile inglese ad aver piazzato più brani alla prima posizione della classifica britannica con ben 13 singoli. Il suo ultimo album Phoenix è stato già certificato disco d’oro in Canada e disco d’argento in patria, i singoli estratti hanno venduto milioni e milioni di copie ovunque, uno su tutti For You, la colonna sonora di Cinquanta sfumature di rosso. L’unica occasione per vederla live nel nostro paese sarà martedì 30 aprile al Fabrique di Milano.

Muse

Dopo la loro recente apparizione sul palco della finale della dodicesima edizione di X Factor, il gruppo inglese si prepara a infiammare due degli stadi più importanti e imponenti d’Italia: lo Stadio San Siro di Milano venerdì 12 e sabato 13 luglio, lo Stadio Olimpico di Roma sabato 20 luglio.

Enrique Iglesias

È l’ambasciatore della musica latina nel mondo, a soli 43 anni vanta oltre 150 milioni di dischi venduti, Enrique Iglesias è una vera macchina da guerra nell’industria discografica e forse al momento non ha rivali. L’artista spagnolo sarà in concerto domenica 5 maggio al Palazzo Dello Sport di Roma.

Anastasio

Reduce dal trionfo sul palco della dodicesima edizione di X Factor, Anastasio è pronto a incontrare i fan e a travolgerli con il suo mix unico di grinta, passione e bravura. Il tour prenderà il via mercoledì 20 marzo dal Live Club di Trezzo sull’Adda per poi conquistare tutto lo stivale italiano tra cui Milano, Roma, Firenze, Livorno, Perugia e Padova.

Emma

Bella, grintosa e con una voce da brividi, Emma è pronta per ripartire in tour dopo il successo di Essere qui-BooM Edition, certificato disco di platino. La partenza è fissata per il 15 febbraio a Bari, l’artista toccherà poi Reggio Calabria, Eboli, Livorno, Ancona, Casalecchio di Reno, Milano, Montichiari e chiuderà a Roma il 1° marzo

Backstreet Boys

Solo a leggere il nome viene un sussulto al cuore, i Backstreet Boys sono ancora in pista e dopo oltre vent’anni di carriera continuano a mietere successi su successi. In Italia l’appuntamento con Nick, Kevin, AJ, Howie e Brian è fissato per mercoledì 15 maggio al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Giorgia

L’artista romana è pronta per far emozionare il pubblico con il Pop Heart Tour, la serie di concerti in cui presenterà il suo ultimo disco trainato dal successo delle cover de Le tasche piene di sassi di Jovanotti e Una storia importante di Eros Ramazzotti. Il primo appuntamento sarà ad Ancona venerdì 5 aprile e poi sarà possibile ammirarla dal vivo in tantissime città italiane, tra le quali Torino, Firenze, Milano, Roma, Napoli, Bari e Acireale.

Macklemore

Dopo il successo planetario in coppia con Ryan Lewis, Macklemore ha debuttato come solista e i risultati non si sono fatti attendere, il lavoro Gemini, uscito nel 2017, è diventato disco d’oro in Canada e in Francia. L’appuntamento per vederlo live è per martedì 9 luglio in Piazza Napoleone a Lucca .