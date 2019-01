Maneskin, doppio platino per "Il ballo della vita"

Il 2019 regala ai Maneskin l’ennesimo traguardo. Il gruppo ha conquistato il doppio platino per “Il ballo della vita”, album uscito il 26 ottobre scorso. Dopo aver raggiunto le oltre 50 mila copie in circa un mese, i Maneskin hanno raddoppiato e oltrepassato le 100 mila unità vendute del loro primo album. Dopo aver raggiunto il quinto posto come album più venduto del 2018, il gruppo continua nella sua ascesa. Il disco si compone di dodici pezzi, con testi in italiano e in inglese, tutti scritti e prodotti dagli stessi Måneskin. Questa la tracklist del disco:

New Song Torna a Casa L'Altra Dimensione Sh_t Blvd Fear For Nobody Le Parole Lontane Immortale (Ft. Vegas Jones) Lasciami Stare Are You Ready Close to the Top Niente da Dire Morirò Da Re

Il titolo dell’album, raccontano i ragazzi, è una specie di biglietto da visita: il ballo inteso come massima forma di libertà e di celebrazione della vita stessa. Libertà che è impersonata dalla figura di Marlena, “Venere nera” e musa del gruppo, presente in tutte le tracce del disco, che per alcuni versi è infatti assimilabile a un concept album. Nella tracklist troviamo un unico featuring: con il trapper Vegas Jones, sulle note di “Immortale”.

Il nuovo tour dei Maneskin

Dopo aver concluso in trionfo la prima parte del tour, i Maneskin torneranno a suonare in giro per l’Europa e l’Italia. Il 7 marzo 2019 torneranno sul palco per la seconda parte de “Il ballo della vita tour” nel nostro Paese. Anche per la tournée primaverile tutte le date sono sold out. Questo è il calendario aggiornato del tour dei Maneskin in Italia nel 2019:

7 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

8 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

12 marzo 2019, Firenze – Obihall (Sold out)

13 marzo 2019, Firenze – Obihall (Sold out)

15 marzo 2019, Fontaneto d’Agogna (NO) – Phenomenon (Sold out)

16 marzo 2019, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (Sold out)

18 marzo 2019, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (Sold out)

22 marzo 2019, Padova – Gran Teatro Geox (Sold out)

24 marzo 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

27 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

28 marzo 2019, Bologna – Estragon (Sold out)

30 marzo 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

31 marzo 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

2 aprile 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

6 aprile 2019, Roma – Atlantico (Sold out)

7 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

9 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

10 aprile 2019, Milano – Fabrique (Sold out)

Un mese in Europa per i Maneskin

In Europa la band debutterà a febbraio con undici concerti nelle nelle principali città europee, tra cui Barcellona, Madrid, Parigi, Zurigo, Bruxelles, Londra e Monaco. L’obiettivo dei Maneskin è di far conoscere la loro musica anche oltre i confini nazionali grazie alle tante canzoni scritte in lingua inglese, tra cui “Chosen” primo singolo di successo e proposto ai tempi delle selezioni di X Factor. Questo il calendario aggiornato delle date in Europa: