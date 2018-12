Måneskin, l’album “Il ballo della vita” è disco di platino

Un’altra bella soddisfazione in casa Måneskin. “Il ballo della vita”, l’album di debutto della band, uscito il 26 ottobre, è stato certificato disco di platino.

Tutti i successi dei Måneskin

Un traguardo raggiunto in un mese esatto. L’ennesimo, verrebbe da dire, per i quattro ragazzi romani, il cui primo disco, alla pubblicazione, aveva debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk, vedendo entrare nella top ten ben quattro singoli della tracklist. E poi le altre grandi soddisfazioni: la vetta della classifica iTunes raggiunta in un paio d’ore e l’ingresso in un solo giorno di tutte le tracce nella Top 50 Spotify, con un milione di stream in meno di 24 ore.

Un successo complessivo cui tra l’altro va sommato quello delle singole canzoni, a partire dal singolo che ha anticipato il disco, “Torna a casa”, già certificato doppio disco di platino, ascoltato quasi 24 milioni di volte su Spotify e il cui video ha toccato quota 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Infine, un altro sguardo alle certificazioni: la cover del brano di Caparezza “Vengo dalla luna” rifatta dai Måneskin, che l’avevano presentata anche sul palco di X Factor, è stata certificata disco d’oro.

“Il ballo della vita”: l’album d’esordio dei Måneskin

Pubblicato il 26 ottobre per l’etichetta Sony Music, “Il ballo della vita” è il primo disco di inediti dei Måneskin. Le canzoni dell’album portano tutte la firma della band che, insieme a Fabrizio Ferraguzzo, si è occupata anche della produzione. Il disco si compone di 12 tracce inedite, alcune in italiano e altre in inglese, compresi i due singoli “Morirò da re” (rilasciato all’indomani della fine dell’esperienza a X Factor) e la già citata ballata “Torna a casa”. Presente nella tracklist anche il nome del giovane trapper milanese Vegas Jones, con cui la band ha fatto un featuring sulle note di “Immortale”. La tracklist de “Il ballo della vita”:

New Song Torna a casa L’altra dimensione Sh*t blvd Fear for Nobody Le parole lontane Immortale feat. Vegas Jones Lasciami stare Are You Ready? Close to the Top Niente da dire Morirò da re



Il tour dei Måneskin



La band attualmente sta affrontando il primo tour di presentazione del disco. Un viaggio iniziato il 10 novembre da Senigallia (AN) e completamente sold-out. Per chi non fosse riuscito ad accaparrarsi un biglietto per questa prima tranche autunnale, l’appuntamento è per la primavera 2019, quando i Måneskin torneranno sui palchi dei club italiani per una tournée in programma dal 7 marzo al 10 aprile. Le prossime date dei Måneskin, tutte sold-out: