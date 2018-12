Anastasio in concerto: dopo X Factor arriva un tour nel 2019

Anastasio, uscito vincitore dall’ultima edizione di X Factor, si prepara per una serie di live nei più importanti club italiani con la sua prima tournée “La fine del mondo tour 2019”. «Pare si vada in tour» scrive sui social il rapper, che dopo aver conquistato il pubblico del talent firmato Sky ha ottenuto il Disco D’oro con il suo primo singolo “La fine del mondo”.

“La fine del mondo tour 2019”: le date

L’artista rivelazione di X Factor 2018 porterà sui palchi d’Italia la sua unicità ed energia e un mondo musicale fatto di libertà espressiva, di provocazione e anche di poesia. “La fine del mondo tour 2019”, questo il nome della tournée, partirà il 22 marzo prossimo da Milano e si concluderà il 27 aprile a Padova. Il tour 2019 di Anastasio conta al momento 14 appuntamenti lungo tutto lo Stivale, durante i quali il rapper si esibirà sicuramente con il suo inedito e con le cover presentate durante la dodicesima edizione di X Factor.

Le date del tour di Anastasio

22 marzo Milano, Santeria Social Club

24 marzo Bologna, Estragon

28 marzo Firenze, Viper Theatre

29 marzo Torino, Hiroshima Mon Amour

3 aprile Roma, Largo Venue

5 aprile Brescia, Latteria Molloy

11 aprile Parma, Campus Industry

12 aprile Nonantola (Mo), Vox Club

13 aprile Livorno, The Cage

17 aprile Pozzuoli (Na), Duel

19 aprile Modugno (Ba), Demodè

24 aprile Senigallia (An) Mamamia

26 aprile Perugia, Afterlife

27 aprile Padova, Hall

I biglietti per i concerti di Anastasio

La prevendita dei biglietti per assistere ai concerti di Anastasio è iniziata solo lo scorso 24 dicembre, ma alcune date risultano già sold out. È il caso dei live previsti per Milano, Torino, Roma, Brescia e Livorno. Vi è ancora disponibilità, seppur limitata, per Bologna, Firenze, Parma, Nonantola, Pozzuoli, Modugno, Senigallia, Perugia e Padova. Il costo dei biglietti è, per tutte le città, di 25 euro.

La possibile scaletta del tour

Anastasio porterà sui palchi dei club italiani sicuramente il suo primo singolo “La fine del mondo”, prodotto da Don Joe e pubblicato lo scorso 14 dicembre con l’omonimo EP. Il brano, infatti, ha riscosso un grande consenso di pubblico, tanto da debuttare al primo posto della classifica Fimi/Gfk e su Spotify, iTunes e Apple Music. La scaletta dei concerti di Anastasio potrebbe includere anche gli altri brani presenti nel disco, cioè “Ho lasciato le chiavi”, “Generale”, “Un adolescente”, “Autunno” in featuring con i Bowland, “Costellazioni di Kekab” e, perché no, anche qualche singolo uscito nel 2015 con l’EP “Disciplina sperimentale”.

Chi è Anastasio, vincitore di X Factor 2018 e nuova rivelazione dell’anno

Anastasio è un rapper e cantautore, giunto alla notorietà per aver partecipato alla dodicesima edizione X Factor nel gruppo Under Uomini capitanato da Mara Maionchi che lo ha subito voluto in squadra. In realtà, la giovane rivelazione del talent di Sky non è nuovo al mondo della musica, in particolare a quello del rap e del freestyle: nel 2015, con il nome di Nasta, pubblica infatti su YouTube alcuni singoli, che vengono poi raccolti nell’EP “Disciplina sperimentale”, prodotto da Gigi Emme. Il 20 marzo di quest’anno, Anastasio viene particolarmente apprezzato anche dai tifosi napoletani per “Come Maurizio Sarri”, brano dedicato all’ex allenatore della squadra di calcio partenopea. Infine, la sua partecipazione a X Factor gli fa guadagnare la fama a livello nazionale, lanciandolo come un talento emergente nel mondo del rap e del cantautorato italiano.