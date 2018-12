Le 5 hit italiane di dicembre 2018

Nell’ultimo mese del 2018 la Top Singoli FIMI è stata conquistata da moltissime canzoni italiane: le hit di dicembre si sono alternate durante queste settimane di fine anno, ma certi pezzi sono rimasti sempre presenti in classifica. Salmo si piazza in cima alla Top Singoli con ben due canzoni nelle prime cinque posizioni: “Il cielo nella stanza” e “90min”. Ecco i cinque brani italiani più ascoltati nel mese di dicembre 2018:

Il cielo nella stanza – Salmo (ft. Nstasia) Happy birthday – Sfera Ebbasta Torna a casa – Maneskin La fine del mondo – Anastasio 90min – Salmo

“Il cielo nella stanza” di Salmo

Tra i singoli più ascoltati del mese di dicembre troviamo “Il cielo nella stanza” di Salmo. Si tratta della prima ballad romantica del rapper sardo, di solito non avvezzo ai sentimentalismi. Il brano è cantanto in featuring con Nstasia, autrice americana che ha scritto canzoni per artisti come Beyoncé. Usher e Macy Gray. Il singolo (già certificato disco di platino) è stato pubblicato il 23 novembre 2018, estratto dal nuovo album di Salmo: “Playlist”. Con questo disco, uscito il 9 novembre 2018, il rapper ha battuto ogni record: su Spotify ha totalizzato 9.956.884 di stream in un solo giorno e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi.

Gli auguri di Sfera Ebbasta con “Happy birthday”

Per celebrare il suo compleanno, nonché la pubblicazione della “Popstar edition” del suo ultimo album “Rockstar”, Sfera Ebbasta ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Happy birthday”. Il brano è contenuto in “Rockstar – Popstar edition”, uscito lo scorso 7 dicembre (giorno di nascita del trap king).

“Torna a casa”, la Marlena dei Maneskin

L’abbiamo sentita e risentita sulle frequenze radiofoniche, si tratta di “Torna a casa”, ultimo singolo della band rivelazione di X Factor 2017: i Maneskin. Il singolo nomina questa misteriosa ragazza di nome Marlena che la band ha svelato essere la Venere del gruppo, personificazione della loro libertà e creatività. “Torna a casa” è certificato doppio disco di platino. Il tour dei Maneskin, tuttora in corso, sta riscuotendo un enorme successo sold out dopo sold out.

“La fine del mondo” di Anastasio

Tra le hit di dicembre 2018 c’è sicuramente “La fine del mondo”, singolo di Anastasio. Con questa canzone il rapper ha conquistato il pubblico e i giudici di X Factor 2018, di cui è stato vincitore. L’inedito, presentato per la prima volta nel corso del talent show, è già disco d’oro. Anastasio si è distinto sin da subito grazie al suo stile schietto e sincero e alla sua notevole capacità di scrittura.

“90min” di applausi per Salmo

Un’altra canzone di Salmo nella Top 5 tra i singoli più ascoltati di dicembre 2018. “90min” è il singolo al vetriolo con cui il rapper ha presentato al pubblico il nuovo album “Playlist”. Il brano (già certificato platino) è stato pubblicato il 21 settembre 2018, come anticipazione del fortunato disco, e ha sbancato sui servizi di streaming: oltre 1 milione di ascolti in sole 24h, battendo il record di streaming in Italia.