Sfera Ebbasta, il nuovo singolo è "Happy Birthday": testo e info

Per celebrare l’uscita di “Rockstar – Popstar Edition” prevista per il 7 dicembre 2018, Sfera Ebbasta ha pubblicato un nuovo singolo che sarà presente in questa edizione deluxe del suo grande successo da 3 dischi di Platino. “Happy Birthday” celebra il compleanno di Sfera e porta con sé una nuova opportunità per il trapper di scalare le classifiche di vendita.

Happy Birthday: il singolo di compleanno di Sfera Ebbasta

In trepidante attesa della nuova edizione di “Rockstar”, con la sua “Popstar Edition”, Sfera pubblica un nuovo singolo intitolato “Happy Birthday”, già disponibile in rotazione radiofonica dal 30 novembre.

L’inedito farà dunque parte dell’album in formato due dischi previsto per il 7 dicembre. In esso, non solo ci sono le 11 track del disco originale (Rockstar, il primo CD) più 4 remix mai usciti in versione fisica: “Uber Rmx” feat. Miami Yacine, “Bancomat Rmx” feat. Tinie Tempah, “20 collane Rmx” feat Rich the Kid e “Tran Tran rmx” feat Lary Over.

Nel secondo disco, intitolato “Popstar”, saranno invece presenti 7 nuovi brani di cui 3 inediti, “Popstar”, “Happy Birthday” e “Uh Ah Hey”; 3 remix, “Cupido” feat. Khea, Duki, QUavo, Elettra Lamborghini, “Xnx” feat Guè Pequeno e “Serpenti a sonagli” feat. Lacrim. Ultima ma non per importanza, “Pablo”, grandi hit realizzata insieme a Rvssian.

Ecco il testo integrale di “Happy Birthday”:

Eh

E-e-eh

Money gang, gang, gang

Hey Rvssian!



Ti ho portato un pacco, happy birthday

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love (yeah)

Oh my God, quanti soldi,ehi

Voglio una tipa che balla raggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

E' il mio compleanno tutti i giorni mo

Señorita perché non rispondi

Ti ho lasciato sei messaggi sull'iPhone (yeah)



Dior ai piedi, vestiti e scendi, sono già giù

Sportiva due posti, Bmw (skrt skrt skrt)

Californiana alla Sprite, Californiana alla kush

La passo soltanto ai miei, ehi

Fumo gelato

C'è odore in tutto il mio vicinato

Tutti qua sanno come lo faccio baby

Freddo al mio polso, c'è troppo ghiaccio baby



Ti ho portato un pacco, happy birthday

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love (yeah)

Oh my God, quanti soldi,ehi

Voglio una tipa che balla raggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

E' il mio compleanno tutti i giorni mo

Señorita perché non rispondi

Ti ho lasciato sei messaggi sull'iPhone (yeah)



Mi trovi a bordo campo

Con una figa affianco

Anche se non so manco

Che squadre stanno giocando, ehi

Lei mi chiama mi dice: "Sei quello che voglio", ehi

Io le rispondo: "Non so quando torno"

Io e te siamo come casino al casinò

Sto sognando noi su uno yacht



Ti ho portato un pacco, happy birthday

Sono Kurt, cerco la mia Courtney Love (yeah)

Oh my God, quanti soldi,ehi

Voglio una tipa che balla raggaeton

Brutto stronzo, happy birthday

E' il mio compleanno tutti i giorni mo

Señorita perché non rispondi

Ti ho lasciato sei messaggi sull'iPhone (yeah)