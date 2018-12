Jovanotti, annullato il concerto di Ladispoli del Jova Beach Party

Salta un concerto del “Jova Beach Party”, il tour organizzato da Lorenzo Jovanotti sulle spiagge delle principali località balneari italiane. Lo show in programma per il 16 luglio sulla spiaggia di Torre Flavia di Ladispoli, infatti, non si farà. A comunicarlo sono stati il cantante stesso e Trident Music, la società organizzatrice dell’intera tournée, tramite un comunicato stampa ufficiale che è stato diffuso nella serata di ieri.

L’annullamento del concerto

Alla base della decisione dell’annullamento del concerto, alcune criticità sopraggiunte una volta che era già stato concesso lo spazio per l’organizzazione dello show stesso. Elemento fondamentale per l’organizzazione del tour, tiene a precisare lo stesso Jovanotti, è sempre stata la salvaguardia degli ambienti che ospiteranno i concerti. Il primo sopralluogo da parte di Trident Music sulla spiaggia di Ladispoli era stato positivo e difatti le istituzioni locali avevano concesso il via libera per la vendita dei biglietti. Sono seguite, però, delle polemiche. A Ladispoli, infatti, si trovano un’area protetta e l’area di nidificazioni del fratino: luoghi comunque molto distanti dalla spiaggia che avrebbe ospitato il concerto, dice Jovanotti. Tuttavia, a margine di una serie di incontri e ancor prima di conoscere la (nuova) risposta definitiva degli enti chiamati a decidere, il cantante e Trident Music hanno deciso di annullare lo show in programma a Ladispoli il 16 luglio. Questo a seguito di ulteriori approfondimenti preventivi chiesti proprio da Trident e realizzati in collaborazione con il Wwf, che collaborerà all’intera tournée.

Attualmente la società organizzatrice del tour sta valutando la località alternativa in cui sarà spostato il live annullato. Quanto ai biglietti già acquistati per il concerto del 16 luglio, questi potranno essere rimborsati o comunque resteranno validi per la nuova data, che sarà annunciata. Le modalità per il rimborso dei tagliandi o per il loro utilizzo per il nuovo concerto saranno comunicate a breve sul sito di TicketOne.

Il tour “Jova Beach Party”

Jova Beach Party è il nuovo tour di Jovanotti, in programma nell’estate del 2019 sulle spiagge delle principali località balneari italiane. Il primo concerto è stato fissato per il 6 luglio sulla spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, mentre l’ultimo show sarà il 24 agosto su una spiaggia… a 2.275 metri di altezza: Plan De Corones. Il tutto per un totale di 15 concerti, di cui due (anzi, vista la novità di Ladispoli, tre) non sono ancora stati annunciati, ma si sa che si terranno in una spiaggia del nord dell’Adriatico e in Basilicata.

Le tappe del “Jova Beach Party”: