Jovanotti, già venduti oltre 100 mila biglietti per il Jova Beach Party

In poco tempo il Jova Beach Party è già un successo clamoroso. Sono già oltre 100 mila i biglietti venduti in circa 10 ore dall’inizio della vendita. A 7 mesi dalla prima data, il pubblico ha subito accolto con entusiasmo il nuovo progetto rivoluzionario di Lorenzo Cherubini che per la prossima estate ha deciso di portare in giro un villaggio turistico davvero speciale. Sono bastati appena quattro giorni per polverizzare letteralmente le vendite dei biglietti per il “Jova Beach Tour”, in programma ad Albenga il prossimo 27 luglio. È questa la prima data sold out in assoluto. Dopo il record dei tour “Lorenzo Live 2018” che ha collezionato 67 sold out, Jovanotti ha voluto stupire tutti e ha deciso di costruire il “Jova Beach Party” che trasformerà ogni località in un villaggio attivo dal pomeriggio fino alla sera. Nel format è previsto intrattenimento, dj set, ospiti speciali e ovviamente uno show di Jovanotti che ha presentato il tour qualche giorno fa davanti alla stampa specializzata. Il Jova Beach Party avrà anche un'app e una web radio.

Le date del Jova Beach Tour

Queste le date in programma:

6 luglio LIGNANO SABBIADORO (Spiaggia Bell'Italia)

10 luglio RIMINI (Spiaggia Rimini Terme)

13 luglio CASTEL VOLTURNO (Spiaggia Lido Fiore Flava Beach)

16 luglio LADISPOLI (Spiaggia di Torre Flavia)

20 luglio BARLETTA (Lungomare Pietro Mennea)

23 luglio OLBIA (Banchina Isola Bianca Molo Bonaria)

27 luglio ALBENGA (Lungomare Cristoforo Colombo)

30 luglio VIAREGGIO (Spiaggia del Muraglione)

3 agosto LIDO DI FERMO (Lungomare Fermano)

7 agosto PRAIA A MARE (Lungomare Area Dino Beach)

10 agosto ROCCELLA JONICA (Area Natura Village Lungomare Lato Nord)

17 agosto VASTO (Lungomare Duca degli Abruzzi)

24 agosto PLAN DE CORONES (Cima 2.275m)

Al calendario si aggiungeranno 2 tappe, in Basilicata il 13 agosto e nell’area Nord-Adriatico il 20 agosto. Intanto, lo stesso Jovanotti ha annunciato che per mancanza di strutture e spazi non ci sarà una data in Sicilia. Dopo tanto lavoro è stato impossibile per il cantautore approdare con il suo villaggio.

Il nuovo album e il documentario su Asmara

Prima di presentare al pubblico e alla stampa il suo nuovo tour, Lorenzo Cherubini ha pubblicato il dvd “Oh, Live!” con le immagini del tour dei record tenuto ormai quasi un anno fa. Il 30 novembre è uscita una nuova versione dell’album “Oh, Vita!” con il DVD del concerto e accompagnato da un packaging completamente rinnovato e dorato. Qualche settimana prima è stato pubblicato anche “Chiaro di Luna”, il sesto singolo tratto da “Oh, Vita!”. Insieme al brano, già disco d’oro, è stato pubblicato anche il video girato ad Asmara. Durante le riprese è stato estratto un documentario che parla della città eritrea. Nel documentario è stato incluso anche il casting per la scelta dei protagonisti e il lavoro insieme al duo degli YouNuts (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo). Secondo Jovanotti, questo documentario è un "diario di viaggio", accompagnato da musiche composte appositamente per il progetto.