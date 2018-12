Salmo in concerto a Rock in Roma il 12 luglio 2019

Altra data per Salmo a Roma. Il rapper si esibirà al Rock in Roma in programma il 12 luglio 2019. A marzo partirà il "Playlist Tour 2019"

In attesa del “Playlist Tour 2019”, Salmo ha annunciato la propria partecipazione al Rock in Roma, previsto il 12 luglio all’Ippodromo delle Capannelle. Si tratta della prima data estiva prevista per il 2019. Il rapper, in testa alle classifiche con l’album “Playlist”, ha già dato un’anteprima del suo spettacolo con tre eventi speciali. Dopo la data zero di Vigevano e quella del 16 dicembre al PalaLottomatica di Roma, l’ultimo appuntamento per il 2018 è in programma il 22 dicembre al Forum di Assago di Milano. Il live, in programma al Rock in Roma, è la prima tappa in vista di una serie di date in estate ma non ancora ufficiali. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle 11:00 di giovedì 20 dicembre sul sito Ticketone e dalla stessa ora di domenica 23 dicembre in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo è di 30,00 euro + 4,50 euro di diritti di prevendita.

Il Playlist Tour 2019 di Salmo e la possibile scaletta

Il Playlist Tour 2019 partirà ufficialmente il 9 marzo da Torino. Tutte le date in calendario si concentrano nel prossimo mese di marzo e il tour passerà per Firenze, Napoli, Bologna, Padova e Montichiari (BS), per chiudersi a Milano, il 30 marzo. Ecco i dettagli:

9 marzo - Pala Alpitour - Torino

10 marzo - Nelson Mandela Forum- Firenze

14 marzo - Complesso Palapartenope - Napoli

16 marzo - Unipol Arena - Bologna

22 marzo - Kioene Arena Padova - Padova

29 marzo - PalaGeorge - Montichiari (BS)

30 marzo - Mediolanum Forum – Milano

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di giovedì 15 novembre 2018 e in tutti i punti vendita fisici Ticketone dalle ore 11.00 di domenica 18 novembre.

I tre eventi speciali in programma questo dicembre permettono di costruire un’eventuale scaletta in vista del tour di marzo e del concerto del Rock in Roma. Salmo si è esibito in concerto a Roma domenica 16 dicembre e allo spettacolo hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui Asia Argento, Gemitaiz, Coez e Nitro. Questa la scaletta del concerto:

90 minuti Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Io sono qui Perdonami L’alba Cabriolet Tiè Pxm (ft. Asia Argento) Russel Crowe S.A.L.M.O. Papparapà Ora che fai? Disobey Lunedì Dj Set – Ho paura di uscire/K-Hole remix/Esagero/Venice Beach/La prima volta/Killer game/Estate dimmerda/Mob (ft. Gemitaiz) Dispovery channel (ft. Nitro) Sparare alla luna (ft. Coez) 1984 Il cielo nella stanza

I record dell'album "Playlist"

Con l’ultimo lavoro discografico “Playlist”, Salmo ha conquistato la vetta della classifica degli album più venduti in Italia. Un successo straordinario certificato dai record registrati su Spotify. Con 9.956.884 stream del disco in un solo giorno ha battuto ogni tipo di primato. Inoltre Salmo è stato il primo artista italiano a posizionarsi nella Global Chart con 8 brani. L’uscita dell’album era stata anticipata dal singolo “90MIN”, una traccia che era stata a sua volta preceduta da un teaser pubblicato dallo stesso Salmo su YouTube: i primi secondi della canzone e poi 90 minuti di applausi. Il lavoro è disponibile in cinque versioni: in digitale, come cd standard, in versione cd deluxe edition (con booklet fotografico, il Salmo Vip Pass mulitimediale per l’accesso a contenuti extra), in vinile e come “vynil complete edition” (con “Playlist”, “Hellvisback”, Midnite – 2 lp, Death U.S.B. e una fotografia autografata dal rapper di origini sarde). L’album si compone di tredici tracce, tutte firmate e (quasi) tutte prodotte dallo stesso Salmo. Sono ben cinque, inoltre, i duetti: con il suo idolo Fabri Fibra sulle note di “Stai Zitto”, con Nitro in “Dispoverty Channel”, con il trapper Sfera Ebbasta per “Cabriolet”, con Coez in “Sparare Alla luna” e con Nastasia sulle note di “Il Cielo Nella Stanza”.