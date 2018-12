Salmo in concerto a Roma: info e scaletta

Dopo la data zero di Vigevano, parte domenica 16 dicembre il tour vero e proprio di Salmo. Il rapper sardo sarà al PalaLottomatica per un concerto, organizzato da Vivo Concerti, già da tempo tutto esaurito. L’apertura porte al palasport nel cuore del quartiere Eur è prevista per le 19, inizio del concerto alle 21. Tagliandi ormai introvabili per tutti i settori per quello che è il secondo concerto della carriera di Salmo in un palasport: il primo era stato quello di Vigevano.

Il “Playlist Tour 2019”

I tre concerti di fine dicembre fanno da prologo al via del “Playlist Tour 2019” vero e proprio, che scatterà il 9 marzo da Torino e per il quale i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, con prezzi che partono da 32,20 euro. Di certo, per coloro che non si vorranno perdere il live del rapper da Olbia è il caso di affrettarsi dopo il triplo sold out nelle tre date prenatalizie: il rischio di restare senza biglietto è altissimo. Queste le date del tour:

9 marzo – Torino, Pala Alpitour

10 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum

14 marzo – Napoli, Palapartenope

16 marzo – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

22 marzo – Padova, Kioene Arena

29 marzo – Montichiari (BS), PalaGeorge

30 marzo – Assago (MI), Mediolanum Forum

La scaletta

Trattandosi del primo concerto ufficiale dopo l’uscita del fortunatissimo disco “Playlist”, c’è da aspettarsi che Salmo eseguirà tutti i pezzi di maggior successo estratti dall’album campione di vendite come “90min”, “Il Cielo Nella Stanza” e “Perdonami”. Ma anche il meglio della sua carriera. Di seguito alcune delle canzoni eseguite dal rapper nel concerto di Vigevano:

Ho Paura Di Uscire Il Cielo Nella Stanza Stai Zitto Lunedì Cabriolet Disobey Killer Game 1984 S.A.L.M.O. Russell Crowe Perdonami

Un 2018 da incorniciare

Il 2018 è stato l’anno della consacrazione definitiva per Salmo, che con il suo ultimo album "Playlist", ha infranto tutti i record su Spotify, sforando la quota degli oltre 44 milioni di streaming in una settimana, 9,9 milioni di streaming nel giorno dell’uscita e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. Il disco è stato pubblicato venerdì 9 novembre per Sony Music, dopo una campagna di lancio che ha stupito tutti: nelle settimane precedenti l’uscita dell’album il rapper si è travestito da clochard spoilerando alcuni dei nuovi brani nel centro di Milano, è stato pubblicato su YouTube un video con 90 minuti di applausi (chiaro richiamo al singolo “90min”) ed è addirittura stato aperto un canale dedicato su Pornhub. Eclettico e provocatorio, Salmo ha cambiato i connotati di genere del rap italiano inserendovi elementi di elettronica e hardcore. Al nuovo album hanno preso parte Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Nitro, Coez e Nstasia. Salmo ha curato personalmente la produzione di quasi tutti i pezzi, con la collaborazione di nomi come Stabber, Charlie Charles, Low Kidd, Ceri, 2nd Roof, Dade, Frenetik & Orang3 e Tha Supreme. “Playlist” è stato anticipato dai singoli “Perdonami” (certificato platino) e da “90min”, già disco d’oro.