L’addio di Ennio Morricone: 6 concerti a Verona e Roma

Novant’anni sulla carta d’identità, sessanta di una carriera irripetibile. È giunta l’ora di dire basta per Ennio Morricone, che lascerà la musica dopo un ultimo tour, “The Final Concerts”. La prossima estate il grande compositore tornerà in Italia dopo il concerto dello scorso 27 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma con i live all’Arena di Verona (18 e 19 maggio) e alle Terme di Caracalla (15, 16, 21 e 22 giugno). Più di 650.000 hanno assistito ai concerti del tour dal 2016 ad oggi per vedere Morricone dirigere personalmente un’orchestra e un coro con più di duecento persone sul palco. Questi concerti a Verona e Roma saranno l’ultima occasione in cui il Maestro riprodurrà le sue amate musiche prima di godersi una meritata pensione. Parlando del suo recente compleanno, Ennio Morricone ha detto: “Mi sento privilegiato ed emozionato a festeggiare il mio 90° compleanno così in salute. È una benedizione poter ancora dirigere i miei concerti in tante meravigliose città europee e sono grato per la generosità che il mio pubblico continua a dimostrarmi”. Biglietti disponibili, in presale esclusiva Radio Monte Carlo, dalle ore 9 di lunedì 17 dicembre fino alle ore 12 di mercoledì 19 dicembre. A mezzogiorno del 19 sarà aperta la vendita libera dei tagliandi sul circuito Ticketone, con prezzi che vanno dai 60 ai 130 euro.

“The Final Concerts”

Le date di Verona e Roma, al momento, sono le ultime in programma ma il “The 60 Years Of Music Tour”, che da tre anni porta ormai il maestro in giro per il mondo e che continua anche nei primi mesi del 2019. Il ciclo, che fino ad adesso ha visto svolgersi più di cinquanta concerti in trentacinque città europee, ripartirà a gennaio del nuovo anno dalla Polonia. Queste tutte le date al momento in programma:

19 gennaio – Cracovia, Tauron Arena

21 gennaio – Berlino, Mercedes-Benz Arena

23 gennaio – Budapest, Papp Laszlo Sportarena

25 gennaio – Praga, O2 Arena

27 gennaio – Stoccolma, Ericsson Globe

28 gennaio – Fornebu, Telenor Arena

13 febbraio – Anversa, Sportpaleis

15 febbraio – Dublino, 3Arena

18 maggio – Verona, Arena

19 maggio – Verona, Arena

15 giugno – Roma, Terme di Caracalla

16 giugno – Roma, Terme di Caracalla

21 giugno – Roma, Terme di Caracalla

22 giugno – Roma, Terme di Caracalla

La scaletta

Una delle particolarità di questi nuovi concerti è quella di avere scalette differenti nelle varie serate, il che rende molto difficile ipotizzare quale potrebbe essere quella che Morricone porterà sul palco una sera piuttosto che l’altra. Per dare un’idea, questa è la lista dei brani suonati nel concerto dello scorso 26 novembre alla O2 Arena di Londra: