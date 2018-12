Ennio Morricone festeggia 90 anni con un concerto all'Auditorium di Roma

Si chiamerà “Novant’Ennio” il grande concerto-evento in onore di Ennio Morricone, che avrà luogo giovedì 27 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. In occasione del suo novantesimo compleanno, il grande musicista e compositore dirigerà l’orchestra e il coro dell’Accademia di Santa Cecilia. Ad affiancarlo, molti colleghi ed amici illustri.

Tre direttori d’orchestra

Ennio Morricone non sarà l’unico a dirigere l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Saliranno sul podio anche il Premio Oscar Nicola Piovani e Carlo Rizzari. Oltre ai brani più celebri composti da Morricone, si potranno ascoltare i componimenti di Nicola Piovani, Dario Marianelli, Salvatore Sciarrino, Goffredo Petrassi - maestro di composizione dello stesso Morricone - e anche classici come Bach. Ecco la scaletta del concerto:

Stravinskij, Greetings Prelude Morricone, La Bibbia (La Creazione, La Torre di Babele) Marianelli, Piccola serenata per il novantesimo compleanno di un giovane compositore Morricone, Sicilo e altri frammenti Sciarrino, In dono a Morricone (Aria d'auguri) Petrassi, Frammento Bach, Fuga Ricercata a 6 voci (trascrizione di Anton Webern) Piovani, MillEnnio Morricone, La leggenda del pianista sull'oceano Morricone, Mission

500 colonne sonore

Ennio Morricone ha scritto le musiche per oltre 500 film e serie TV, affrontando generi e melodie diverse. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 70 milioni di dischi e ha vinto due Oscar, tre Grammy Awards, quattro Golden Globe, dieci David di Donatello, sei BAFTA, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’oro alla carriera e un Polar Music Prize. Morricone deve la sua fama soprattutto alle colonne sonore per i western di Sergio Leone, da “Per un pugno di dollari” a “Per qualche dollaro in più” a “Il buono, il brutto, il cattivo”.

Festa di compleanno

Novant’Ennio è l’occasione per celebrare Ennio Morricone attraverso la sua musica e quella di coloro che hanno lavorato con lui o si sono ispirate al grande compositore. Partner dell’evento è la SIAE, i biglietti sono disponibili sul sito TicketOne e presso il Botteghino dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e quello di Via Vittoria 6 (adiacente Via del Corso). I biglietti vanno da un costo di 40 euro per le Gallerie 3 e 6 a un costo di 100 euro per la Platea.

Come raggiungere l’Auditorium

L’Auditorium Parco della Musica si trova in via Pietro de Coubertin, 30, nel centro storico di Roma, ed è raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

Se decidete di andare in autobus, i numeri da prendere sono il 910, il 53, il 982 o il 168. Il tram è invece il numero 2. Chi vuole arrivare in metropolitana, può prendere la metro A (rossa) fino alla fermata Flaminio e da qui prendere il tram 2 o la Ferrovia Roma Nord fino a Piazza Euclide.

Con l’auto, invece, bisogna prendere il Grande Raccordo Anulare Flaminio Saxa Rubra, uscita verso Corso Francia e proseguire fino a Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano verso il Palazzetto dello Sport. Nei pressi dell’Auditorium è presente un grande parcheggio gratuito.