Ennio Morricone: La scaletta del concerto di settembre a Roma

Il 10 novembre 2018 Ennio Morricone compie 90 anni e, per festeggiarlo, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della quale è accademico effettivo dal 1996, gli tributerà un omaggio giovedì 27 settembre, all’Auditorium Parco della Musica.

Per l’occasione, il maestro Morricone dirigerà l’orchestra e il coro dell’Accademia di Santa Cecilia, affiancato da due grandi amici e colleghi illustri, come Nicola Piovani e Carlo Rizzari. Ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto.

Una festa in musica

Il concerto, che prende il nome di “Novant’Ennio”, si terrà il 27 settembre all’Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia, alle ore 20.30.

Ennio Morricone ripercorrerà la sua carriera attraverso le celebri musiche composte per le colonne sonore più belle del cinema, ma anche brani scritti da altri colleghi e premi Oscar, come Nicola Piovani e Dario Marianelli, di Salvatore Sciarrino, uno dei più noti compositori contemporanei.

I biglietti per assistere all’evento sono già disponibili, con prezzi che vanno dai 40 euro delle gallerie ai 100 euro della platea.

La scaletta

La scaletta vera e propria non è ancora stata diramata, sappiamo che Morricone suonerà le musiche scritte per i film di Sergio Leone e per gli altri grandi registi con cui ha collaborato durante la sua lunga carriera. In scaletta, anche pagine del maestro di Morricone, Goffredo Petrassi, e classici come J.S. Bach, nella trascrizione di Anton Webern. Ci saranno anche musiche di Stravinskij, Petrassi, Sciarrino, Webern, Piovani e Marianelli.

Di seguito, la scaletta degli ultimi concerti romani del maestro Ennio Morricone, eseguiti il 16-17 e 18 giugno 2018 alle Terme di Caracalla:

Bugsy H2S Uno Che Grida Amore Baarìa Tarantella Nostromo Tropical Variation Silver of the Mine L’uomo dell’armonica Il forte Il Buono, il Brutto, il Cattivo L’estasi dell’oro L’ultima diligenza di Red Rock Nuovo Cinema Paradiso La luz prodigiosa La battaglia di Algeri Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Sostiene Pereira La classe operaia va in paradiso Vittime di guerra Abolição Gabriel’s Oboe Falls Come In Cielo Così In Terra L’estasi dell’oro da Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo Abolição da Queimada

La scaletta di settembre sarà sicuramente ridotta rispetto ai brani eseguiti a giugno, ma il concerto non deluderà gli appassionati della musica del grande compositore.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica

L’Auditorium Parco della Musica si trova nel centro storico di Roma, in via Pietro de Coubertin, 30, ed è raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

Tra i bus, si può prendere il 910, il 53, il 982 o il 168. Il tram è invece il numero 2. Chi preferisce arrivare in metropolitana, può prendere la metro A (rossa) fino alla fermata Flaminio e da qui prendere il tram 2 o la Ferrovia Roma Nord fino a Piazza Euclide.

Con l’auto, invece, bisogna prendere il Grande Raccordo Anulare Flaminio Saxa Rubra, uscita verso Corso Francia e proseguire fino a Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano verso il Palazzetto dello Sport. Nei pressi dell’Auditorium è presente un grande parcheggio.