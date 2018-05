Il genio di Ennio Morricone diventerà un film

La vita e l'arte del grande compositore Ennio Morricone saranno raccontate in un film. Gli sceneggiatori Stefania Rossella Grassi e John J. Greenflowers sono già al lavoro. Il titolo è stato scelto: "Infinity space, the absolute sign: Ennio Morricone" e a breve saranno rivelati il cast e la regia.

Un omaggio al maestro

La pellicola racconterà la storia di Morricone attraverso gli occhi di una bambina che aspira a diventare violinista. Con la supervisione e l'apporto storico e artistico del co-produttore (che in questo progetto è anche co-sceneggiatore) Sandro Cecchi, Grassi e Greenflowers racconteranno la vita del maestro con una ricostruzione calligrafica, fatta anche dei ricordi di tutti noi, con l'obiettivo di realizzare un'opera cinematografica che ne narri l'incredibile creatività e l'apporto che Morricone ha dato e continua a dare alla musica universale. Nell'intenzione dei suoi ideatori "Infinity space, the absolute sign: Ennio Morricone" non sarà solo un film, ma anche e soprattutto un dono del maestro per le generazioni future.

Una carriera unica

Nel corso della sua prestigiosa carriera, Ennio Morricone ha composto più di 500 colonne sonore per il cinema e la televisione e più di 100 composizioni di musica assoluta. Tra le sue opere più conosciute ci sono le colonne sonore per i film "C’era una volta il West", "C’era una volta in America", "Per un pugno di dollari", "The Untouchables" e "Mission". Tra i suoi numerosi premi figurano anche due Oscar: uno alla Carriera, assegnatogli dall’Academy nel 2007, e uno vinto nel 2016 per le musiche di "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino. Morricone ha ottenuto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes e sei BAFTA. In totale, ha venduto circa 70 milioni di dischi. Nel 2017, al termine di "The 60 years of music world tour", che lo ha portato a esibirsi davanti a 400mila persone in 30 diverse città europee, Morricone ha concluso la sua carriera lo scorso marzo con tre concerti a Firenze, Torino e Milano.