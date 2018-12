Carl Brave in concerto: le date del tour teatrale del 2019

Dopo la pubblicazione di “Notti brave (After)”, il suo ultimo disco, Carl Brave ha annunciato un tour teatrale: “Notti brave a teatro”. Una nuova avventura live, quindi, che vedrà il cantautore romano impegnato nei teatri delle principali città italiane lungo l’intero mese di marzo: prima data a Milano e ultima Roma.

“Notti brave a teatro”: il nuovo tour di Carl Brave

«L’idea di un tour a teatro è nata da un'esigenza che si stava facendo sempre più presente: il mio bisogno di instaurare con chi viene ad ascoltarci un rapporto più diretto, confidenziale, intimo» ha dichiarato il cantante di “Posso”. «Ho bisogno di vedere uno ad uno chi viene ad ascoltarmi, voglio vederli vicino, leggere sul loro viso cosa provano, le loro sensazioni. Instaurare durante il concerto un rapporto personale, diretto, affettivo e intenso. Un rapporto che solo il Teatro riesce a creare con la sua atmosfera magica. Voglio far risaltare i miei testi, dare spazio alle immagini, suonare e cantare in “acustico” davanti ad un pubblico inevitabilmente più esigente; sarà una bella sfida per me e i musicisti affrontare il palco sperimentando e condividendo questo nuovo mood». Ad annunciare questo nuovo progetto è stato lo stesso artista romano, tramite un post pubblicato sulle sue pagine social. Questa volta ad accompagnare Carl Brave sul palco non sarà Franco 126, bensì una band i cui nomi non sono ancora stati resi noti. I biglietti per i concerti saranno disponibili dalle 11 del 13 dicembre sul sito di TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati. Il tour partirà il 4 marzo 2019 dal Teatro degli Arcimboldi di Milano per terminare il 30 dello stesso mese all’Auditorium Parco della Musica di Roma, per un totale di 13 date. Gli show ufficializzati a oggi di “Notti brave a teatro”:

4 marzo 2019 Milano, Teatro degli Arcimboldi

6 marzo 2019 Torino, Teatro Colosseo

7 marzo 2019 Trento, Auditorium Santa Chiara

11 marzo 2019 Firenze, Teatro Verdi

12 marzo 2019 Bologna, Teatro Celebrazioni

13 marzo 2019 Genova, Teatro Politeama Genovese

18 marzo 2019 Lecce, Teatro Politeama Greco

19 marzo 2019 Napoli, Teatro Augusteo

25 marzo 2019 Rende (CS), Teatro Unical

26 marzo 2019 Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo 2019 Palermo, Teatro Golden

29 marzo 2019 Senigallia (AN), Teatro La Fenice

30 marzo 2019 Roma, Auditorium Parco della Musica

Il nuovo album di Carl Brave, “Notti brave (After)”

“Notti brave (After)” è il più recente progetto discografico di Carl Brave, naturale prosecuzione del precedente “Notti brave”. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo “Posso”, cantato in duetto con Max Gazzè. Ma sono tantissimi i featuring nelle altre sei tracce di cui si compone l’album. Troviamo infatti il rapper Gué Pequeno in “Spunte blu”, la voce di Ugo Borghetti in “Mezzo cocktail” e infine c’è Luché sulle note di “Ridere di noi”.

La tracklist di “Notti brave (After)”: