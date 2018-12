Cosmo, l’album “Quando ho incontrato te” è disco d’oro

Nuovo successo per Cosmo. Il cantautore piemontese si appresta a festeggiare con un grande concerto al Forum di Assago quello che, da un punto di vista musicale, è stato senz’altro il suo anno migliore. Ma prima può gioire anche per un’altra ragione: “Quando ho incontrato te”, il suo ultimo singolo, è stato certificato disco d’oro.

“Quando ho incontrato te” certificato disco d’oro

Il pezzo è il terzo singolo estratto da “Cosmotronic”, l’ultimo disco di Cosmo e il suo lavoro di maggior successo. Il brano è stato fin dal primo momento tra le canzoni simbolo dell’album: ancor prima che il cantautore piemontese decidesse di lanciarlo come singolo. La canzone infatti è riuscita a superare il milione di stream prima del radio date ufficiale, entrando ben presto nella top 50 delle canzoni più trasmesse dai grandi network radiofonici italiani. L’uscita del pezzo è stata accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip, con la regia di Jacopo Farina. Anche in questo caso un enorme successo, visti i quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. A fine settembre, Cosmo ha deciso di pubblicare a sorpresa – senza annunci né alcun tipo di suggerimento “preventivo” – l’ep “Quando ho incontrato te Ivreatonic”: quattro tracce in versione remix dello stesso brano.

La tracklist dell’ep “Quando ho incontrato te Ivreatonic”:

Quando ho incontrato te (Splendore patatino Remix) Quando ho incontrato te (Fabio Fabio Italiano Edit) Quando ho incontrato te (Enea Pascal Bocial Edit) Quando ho incontrato te (versione strumentale)

Il concerto al Forum di Assago

Come dicevamo, è stato un anno d’oro, questo, per Cosmo. E il cantautore di Ivrea lo festeggerà con un grande concerto in programma il 2 febbraio al Forum di Assago. La data milanese sarà l’ultima tappa del lungo tour di Cosmo. Uno show molto atteso, tanto che i biglietti per il parterre sono andati esauriti in pochissimo tempo. Sono ancora disponibili invece i tagliandi per tutti gli altri settori: tribuna numerata, tribuna gold e i due anelli. I prezzi vanno dai 26.45 euro ai 43.70 euro. Questo sarà il primo live di Cosmo in un palasport. La scaletta e l’allestimento saranno completamente diversi da quelli degli altri concerti della tournée. Sono attesi molti ospiti, (quasi) tutti rigorosamente top secret. Ad aprire lo show sarà invece la cantante misteriosa Myss Keta. E poi ci saranno anche diversi contenuti inediti. Infine, una battuta sulla scaletta: il concerto servirà a “fare il punto” sulla carriera di Cosmo e festeggiare il successo finora ottenuto. Per questo la serata si svilupperà da un punto di vista musicale come fosse una sorta di “greatest hits”.

Cosmotronic: l’ultimo album di Cosmo

Nonostante il concerto al Forum sarà, come dicevamo, una celebrazione della carriera del cantautore piemontese, è comunque assai probabile che a farsi largo nella scaletta saranno soprattutto i brani tratti da “Cosmotronic”, il disco uscito a inizio 2018. La tracklist di “Cosmotronic”: