Sarà la cantante misteriosa Myss Keta ad aprire il concerto di Cosmo in programma il 2 febbraio al Forum di Assago, a conclusione del tour. Ad anticiparlo è stato lo stesso artista piemontese, tramite una foto pubblicata sulla sua pagina Facebook, accompagnata dal seguente post: «Sorpresa: il primo opening del concerto del 2 febbraio al Mediolanum Forum di Assago sarà... MYSS KETA! L'angelo con gli occhiali da sera, la regina della notte di Milano. Come sapete, i biglietti per il parterre sono andati esauriti in tempo record. Ma non vi preoccupate, restano tutti gli altri settori».

Il concerto di Cosmo al Forum di Assago

Lo show del 2 febbraio nel palasport milanese sarà l’ultima data del tour di Cosmo. Come scritto dall’artista stesso su Facebook, i biglietti per il parterre sono già andati esauriti, ma sono ancora disponibili quelli per tutti gli altri settori. Il live sarà completamente diverso dagli altri concerti della tournée, sia da un punto di vista estetico che quanto alla scaletta. È probabile che a salire sul palco, oltre a Cosmo, non sarà la sola Myss Keta. Sia per il contenuto sibillino del post pubblicato dal musicista, che parlava di “primo” opening act, sia perché in passato si era più volte parlato di più ospiti. Oltre a questo, sono previsti anche diversi contenuti inediti, per regalare al pubblico uno show che – all’interno del tour – non ha avuto precedenti. Quanto alla scaletta, il concerto è concepito come una sorta di greatest hits: un paio d’ore di musica in cui Cosmo farà ascoltare al suo pubblico tutti i suoi pezzi più famosi.

Cosmotronic: il terzo album di Cosmo

Intanto è in rotazione radiofonica “L’amore”, l’ultimo singolo di Cosmo estratto da “Cosmotronic”, il terzo disco di inediti del cantautore piemontese. L’album è stato pubblicato il 12 gennaio del 2018 e ha riscosso il parere favorevole di pubblico e critica, permettendo a Cosmo la consacrazione pop (e popolare) che fino a questo momento gli era mancata. Il disco era stato anticipato già lo scorso anno dal singolo “Sei la mia città”, uno dei pezzi di maggior successo dell’intero lavoro, e “Turbo”. A marzo del 2018 è uscito invece il singolo “Quando ho incontrato te”, seguito appunto da “L’amore”. La tracklist di “Cosmotronic”:

Bentornato Turbo Sei la mia città Tutto bene Tristan Zarra L’amore Animali Quando ho incontrato te Ho vinto Ivrea Bangkok Attraverso lo specchio Barbara La notte farà il resto 5 antimeridiane Tu non sei tu

Chi è Myss Keta

Tornando al concerto del 2 febbraio al Forum di Assago, a salire sul palco prima di Cosmo, dicevamo, sarà Myss Keta: la cantante misteriosa, dal volto mascherato. Il suo debutto nel mondo della musica risale al 2013 con il singolo “Milano, Sushi & Coca” diventato famoso su YouTube. Quest’anno è uscito invece “Una vita in capslock”, il suo primo album, arrivato dopo una lunga serie di singoli e dopo l’EP “Carpaccio ghiacciato”.