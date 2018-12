Emis Killa in concerto a Roma: info e scaletta

Seconda tappa per il “Supereroe Tour”, il nuovissimo ciclo di concerti di Emis Killa che ha preso il via lo scorso 9 dicembre da Milano. Mercoledì 12 dicembre il rapper milanese tornerà a Roma, dove già era transitato lo scorso 13 ottobre ma al Quirinetta (che andò sold out), per esibirsi sul palco dell’Atlantico. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone al prezzo unico di 34,50 euro. Al locale di via Oceano Atlantico le porte si apriranno alle ore 19.30, inizio del live previsto per le 21.

La scaletta del concerto

Ovviamente nel concerto romano Emis Killa proporrà tutti i suoi grandi successi, con particolare attenzione agli estratti dal suo ultimo album, “Supereroe”, uscito lo scorso ottobre. Questa la scaletta del concerto del 9 dicembre scorso al Fabrique di Milano:

Intro Donald Trump

Sulla Luna-Adios-Dope

Soli

Linda

Linda Rmx (Achille Lauro & Boss Doms) Quella Foto Di Noi Due Vaffanculo

Sono Cazzi Miei

Cocaina-Serio Non E’ Facile (Jake La Furia)

L'Erba Cattiva

Come Fossimo Cowboy

Gucci Benz (Vegas Jones)

Claro (Vegas Jones)

Maracana

Cult

Supereroe

Rollercoaster

Parole Di Ghiaccio

Fuoco E Benzina Mille Strade

Il “Supereroe Tour”

Un tour in miniatura quello di Emis Killa, con sole sette date complessive: le due dello scorso ottobre e Milano e Roma, le repliche nelle due città del 9 e 12 dicembre e poi le prossime tre tappe: quella di giovedì 13 dicembre al Viper di Firenze, quella di venerdì 14 all’Estragon di Bologna ed il gran finale domenica 16 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Il prezzo per ogni appuntamento è unico ed è di 34,50 euro. È ancora possibile acquistare i biglietti per Roma, Firenze e Bologna, ma non per Torino, dove l’appuntamento è sold out. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21, ma l’apertura dei cancelli è prevista per le 19:30, così da permettere di prendere posto con calma e di consentire a chi ha acquistato i biglietti in ritardo di poterli ritirare presso il luogo del concerto.

Uno dei rapper più in voga del momento

Emiliano Giambelli, in arte Emis Killa, classe 1989, comincia ad avvicinarsi al rap a 14 anni e nel 2007 partecipa al concorso Tecniche perfette, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Nel 2011 firma con Carosello Records e pubblica “Il Peggiore”, singolo che anticipa il disco “L’Erba Cattiva”, che fa il suo esordio in classifica al quinto posto, raggiunge il Disco di Platino e rimane stabile per un anno consecutivo al vertice delle classifiche ufficiali di vendita. Dopo un 2012 di trionfi e soddisfazioni, Emis Killa si rimette al lavoro per scrivere i brani che faranno parte del nuovo disco, “Mercurio”, che esce il 22 ottobre 2013 e debutta al numero 1 della classifica degli album più venduti. Nello stesso anno, è tra i protagonisti di uno degli eventi hip hop più popolari al mondo, i Bet Hip Hop Awards, che si tengono ogni anno negli Stati Uniti e che vengono trasmessi sul canale Bet negli Stati Uniti, UK e Africa. Sempre nel 2013, l’artista firma la colonna sonora dei Mondiali di Sky Sport con il brano “Maracanã”, realizzato per l’occasione. Il singolo raggiunge il primo posto su iTunes e registra 3 milioni di visualizzazioni in 10 giorni. Nel 2016 Emis Killa è tra i giudici della quarta edizione di “The Voice” e a fine anno pubblica “Terza Stagione”, il suo terzo album in studio, che esordisce al primo posto della classifica album. Il resto è storia recente. A fine 2017 esce un nuovo inedito, intitolato “Linda” (disco di Platino digitale), prodotto da Don Joe dei Club Dogo e composto dal rapper stesso insieme a Federica Abbate. A febbraio 2018 pubblica “Serio”, nuovo singolo certificato Disco d’Oro, registrato in collaborazione con Capo Plaza, che raggiunge da subito i vertici della classifica Top 50 di Spotify. Da ultimo, il successone di “Supereroe”, uscito ormai un mese e mezzo fa.