Laura Pausini, "La solución" è il nuovo singolo con Carlos Rivera

Laura Pausini non si ferma un attimo. Il 7 dicembre è uscito “Fatti sentire ancora”, la nuova versione di “Fatti Sentire”, disco vincitore dei Latin Grammy 2018. In seguito ha annunciato un tour per il 2019 con Biagio Antonacci e, senza pausa, ha pubblicato il suo nuovo singolo internazionale, “La Solución”, in collaborazione con Carlos Rivera.

La Solución

Il nuovo singolo di Laura Pausini è in realtà una reinterpretazione dell’amato pezzo “La Soluzione”, adattato in spagnolo con la straordinaria voce di Carlos Rivera in accompagnamento. Il brano, uscito il 7 dicembre 2018 in tutta l’America, arriva per promuovere il cofanetto “Hazte sentir màs”, uno scrigno di musica che contiene CD, DVD e libro dedicati alla straordinaria avventura che le è fruttata un Latin Grammy 2018.

“La Solución” è accompagnato da un videoclip girato a New York e diretto da Gaetano Morbioli: nelle ultime ore, ha totalizzato oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube dopo un esordio davvero notevole.

Il brano è un riadattamento in spagnolo di “La soluzione”, una canzone che, come dichiarato dalla stessa Pausini, «È immediata, e racconta un percorso. L’abbandono di un passato fatto di inquietudini, la ricerca di nuovi confini da attraversare, portando con sé ciò che vale la pena salvare. È la canzone d’amore che mi rappresenta di più di questo disco. La mia soluzione è l’amore, così come la musica, è una cosa che per me non cambia e non cambierà mai».

Carlos Rivera è uno degli interpreti latini più amati dal pubblico internazionale, e impreziosisce con la sua voce una canzone che, da sola, ha già commosso l’Italia.

Fatti sentire ancora (Hazte sentir màs)

La nuova edizione di “Fatti sentire” si chiama “Fatti sentire ancora” ed è arricchita dallo straordinario duetto “Il coraggio di andare” interpretato con Biagio Antonacci, amico di vecchia data di Laura Pausini.

La release contiene il CD “Fatti Sentire”, il DVD del concerto al Circo Massimo di Roma, nuovi contenuti inediti e un libro di oltre 100 pagine scritto dalla stessa Pausini, la quale racconta tutti i dettagli dell’album, dalla nascita fino al tour e il grande successo. Per dare vita a questo magazine esclusivo, la star ha cominciato a raccogliere emozioni, sensazioni e impressioni a partire dal settembre del 2017: «Ci sono percorsi che riguardano solo me, come altri che esistono solo se condividi e abbracciati insieme a qualcuno». L’edizione speciale viene distribuita in Italia e Brasile con il nome di “Fatti Sentire Ancora”, mentre nel resto del mondo (Spagna e America Latina) uscirà con il titolo “Hazte sentir màs”. La release in spagnolo conterrà, naturalmente, importanti duetti con alcuni dei nomi più in vista della musica latina, tra cui Carlos Rivera e Gente De Zona.

Di recente, Laura Pausini ha annunciato anche il tour “Laura + Biagio” con l’amico di sempre, Biagio Antonacci.

La Solución: testo della canzone:

Eras tú, entre toda aquella gente

eras tú, con tus aires de importante

eras tú, quien pintaba mi espacio más obscuro

Y transformabas en poesía mi porción de cielo

eras tú, aquella noche que nos perdimos

entre palabras, contratiempos y a destiempo

quizás me reconocerás

en como te verás

y también hoy prometo al mañana

que en ti no pienso más

Pero no creas a quién dice

que este tiempo no se echará a perder

no lo debes creer

Dejo un pasado de espectros

busco nuevos confines

en las hojas de otoño esconderé mis temores

dejo todo mi miedo en el soplo del viento

y te cubro los hombros de un prudente silencio

y no distingo aún

horizonte, universo o mi dirección

solo eres tú

la solución

Eras tú, aquella noche que nos preguntamos

si acabaríamos donde acaban todos los momentos

pero lo sabes ya, que los conservarás

y también hoy dejaré para mañana

el no pensar en ti

Pero no creas a quien dice

que todo el fuego ceniza esparcirá

lo bueno quedará

dejo un pasado de espectros

busco nuevos confines

en las hojas de otoño esconderé mis temores

Dejo todo mi miedo en el soplo del viento

y te cubro los hombros de un prudente silencio

y no distingo aún

horizonte, universo o mi dirección

que solo eres tú

la solución

Con el cansancio y sin más aliento

de haber corrido sin dejar el llanto

es tu recuerdo lo que nunca pierdo

es mi mañana

Dejo un pasado de espectros

sin temer al presente

en esta noche de otoño

la vida es de quien la quiere

Dejo todo mi miedo con un grito en el viento

para tocar a ciegas nuestro cielo de nuevo

Y no distingo aún

horizonte, universo o mi dirección

pues solo eres tú

la solución

la solución

la solución