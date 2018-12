Queen in concerto: le date del tour 2019 dell'ex gruppo di Freddie Mercury

Dopo il grande successo del biopic “Bohemian Rhapsody”, i Queen tornano on the road per un tour nel 2019: ecco le date

Al momento si tratta di una tournée concentrata esclusivamente sul Nordamerica: i Queen sono tornati con il “Rhapsody Tour 2019”, per celebrare il successo del film sulla band e sul frontman Freddie Mercury. La battaglia all’ultimo colpo di carta di credito per accaparrarsi la prevendita dei migliori biglietti avrà inizio il 7 dicembre.

Queen: arriva il Rhapsody Tour

“Bohemian Rhapsody” è la biopic che le sta battendo tutte, ed è già sulla buona strada per accaparrarsi il record dei film biografici che hanno ottenuto più incassi in assoluto. Dopo questo successo quasi insperato, i Queen si preparano a un tour dal vivo in alcune delle città più importanti della musica statunitense. A dare l’annuncio del “Rhapsody Tour 2019” sono i Queen + Adam Lambert, i quali hanno già pubblicato l’elenco delle 23 date e promesso uno spettacolo musicale e visivo senza precedenti. «È una grandissima opportunità,» ha spiegato Brian May, «Il nostro ultimo tour era stato caratterizzato da una delle produzioni più ambiziose di sempre, e ci ha portato grandi risultati. Questa volta abbiamo deciso di fare le cose ancora più in grande: stai a vedere, America!»

La data zero di questo tour, il quale ripercorrerà e ridarà vita ad alcuni dei brani più belli e più emozionanti della storia dei Queen (e della musica più in generale, senza esagerare) è prevista per il 10 luglio alla Rogers Arena di Vancouver.

Ancora una volta i Queen lavorano insieme a una produzione d’eccezione, la stessa che ha messo in piedi il loro show del 2017: Stufish Entertainment Architects (per il set), Rob Sinclair (luci), Sam Pattinson (video). L’obiettivo? “Espandere i parametri e il concetto dell’esperienza live verso nuovi confini: innovazione e interazione col pubblico sono i temi principali dello show”.

Queen + Adam Lambert 2019 “Rhapsody Tour”: le date

10 luglio - Vancouver, BC @ Rogers Arena



12 luglio - Tacoma, WA @ Tacoma Dome



14 luglio - San Jose, CA @ SAP Center



16 luglio - Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena



19 luglio - Los Angeles, CA @ The Forum



23 luglio - Dallas, TX @ American Airlines Center



24 luglio - Houston, TX @ Toyota Center



27 luglio - Detroit, MI @ Little Caesars Arena



28 luglio - Toronto, ON @ Scotiabank Arena



30 luglio - Washington, DC @ Capital One Arena



31 luglio - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena



3 agosto - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center



4 agosto - Boston, MA @ Xfinity Center



6 agosto - New York, NY @ Madison Square Garden



9 agosto - Chicago, IL @ United Center



10 agosto - St. Paul, MN @ Xcel Energy Center



13 agosto - Columbus, OH @ Nationwide Arena



15 agosto - Nashville, TN @ Bridgestone Arena



17 agosto - Ft. Lauderdale, FL @ BB&T Center



18 agosto - Tampa, FL @ Amalie Arena



20 agosto - New Orleans, LA @ Smoothie King Center



22 agosto - Atlanta, GA @ State Farm Arena



23 agosto - Charlotte, NC @ Spectrum Center

Adam Lambert

La prima volta che Adam Lambert si è unito sul palco ai Queen è stata nel 2009, per la finale di “American Idol”. Nel 2012 si sono ritrovati insieme per un tour, e da quel momento non si sono più lasciati: 180 spettacoli live dopo, Adam Lambert sembra quasi fare parte della lineup ufficiale. Assieme a lui, Spike Edney (tastiere), Neil Fairclough (basso), Tyler Warren (percussioni).