Bohemian Rhapsody: è uscita la colonna sonora del biopic dei Queen

Il 19 ottobre è uscita la colonna sonora di “Bohemian Rhapsody”, il biopic sulla vita di Freddy Mercury e i Queen. Al suo interno, non solo alcuni dei grandi successi della band in versioni conosciute, ma anche 5 brani tratti dalla performance del Live AID, mai pubblicati prima.

La colonna sonora

I Queen hanno finalmente pubblicato la colonna sonora di “Bohemian Rhapsody”, il biopic ispirato alla band e alla vita del leader, Freddie Mercury. L’album conterrà la performance del Live AID di Wembley 1985, mai rilasciata in precedenza, ed è ricca di versioni alternative delle straordinarie hit della band. La soundtrack è attualmente disponibile per lo streaming online e per l’acquisto. Formata da 22 brani, la colonna sonora del film ripercorre con passione alcuni dei momenti salienti della carriera dei Queen.

Ecco la tracklist dell’album:

20th Century Fox Theme

Somebody To Love

Doing All Right… revisited (Performed by Smile)

Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)

Killer Queen

Fat Bottomed Girls (Live In Paris)

Bohemian Rhapsody

Now I’m Here (Live At Hammersmith Odeon)

Crazy Little Thing Called Love

Love Of My Life (Rock In Rio)

We Will Rock You (Movie Mix)

Another One Bites The Dust

I Want To Break Free

Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie)

Who Wants To Live Forever

Bohemian Rhapsody (Live Aid)

Radio Ga Ga (Live Aid)

Ay-Oh (Live Aid)

Hammer To Fall (Live Aid)

We Are The Champions (Live Aid)

Don’t Stop Me Now… revisited

The Show Must Go On

“Bohemian Rhapsody”

Il biopic “Bohemian Rhapsody” sarà presto distribuito nelle sale cinematografiche italiane. A esso hanno lavorato, in qualità di consulenti artistici, due dei membri della band, Brian May e Roger Taylor. Tra i produttori c’è anche Jim Beach, ex manager dei Queen. Per ricreare sonorità credibili, al biopic hanno lavorato molti degli assistenti e professionisti che hanno in precedenza collaborato con la band. Il progetto del biopic era nell’aria da parecchi anni, ma solo nel 2017 sono arrivate le prime voci ufficiali che ne hanno confermato uscita e protagonisti. Il ruolo di Freddie Mercury è interpretato da Rami Malek, lo stesso di “Mr. Robot” e “Una notte al museo”.

Parlando con il Jimmy Kimmel Live!, Malek aveva espresso tutto il suo entusiasmo e la sua voglia di sfondare con il progetto: «Il più grande onore di poter interpretare un ruolo come quello di Freddie Mercury, è quello di ricevere il nulla osta dai suoi leggendari compagni di band, Brian May e Roger Taylor. Non mentirò e dirò che non mi aspetto un riconoscimento importante per questo ruolo».

Oltre a un’esperienza unica nel suo genere, Rami Malek ha ammesso di aver conservato un piccolo cimelio del periodo sul set: i denti finti. Del resto, uno dei tratti più iconici di Mercury – gli stessi che nell’infanzia gli hanno fruttato il soprannome “Bucky” – erano proprio i denti, oltre alla mascella prominente. Per meglio interpretare il ruolo, Malek ha tenuto i denti finti per tutta la durata delle riprese, togliendoli solo durante i pasti e sotto insistente richiesta del make-up artist: «Li conservo ancora. Li custodirò per sempre».