Concerto di Capodanno, tutti gli artisti sul palco il primo gennaio

Concertone di San Silvestro? Non c’è niente di meglio di un Capodanno in piazza con gli amici, magari davanti a un palcoscenico con il nostro idolo che ci accompagna, con la musica, verso l’inizio del nuovo anno. In giro per tutta l’Italia si terranno una serie di Concerti di Capodanno, guidati da alcuni dei grandi fenomeni della musica del momento.

Ricordiamo che tutti gli eventi che si tengono in piazza sono gratuiti e ad accesso libero.

Concerto di Capodanno 2019 a Milano: Francesco Gabbani

Appuntamento a Capodanno in Piazza Duomo, a Milano: la notte di San Silvestro si animerà con la musica dell’headliner Francesco Gabbani. Un nuovo anno e un nuovo karma per tutti gli spettatori che decideranno di riunirsi in una delle piazze più suggestive d’Italia.

Concerto di Capodanno 2019 a Mantova: Lo Stato Sociale e Planet Funk

Quest’anno Mantova si accende della musica nazionale: l’appuntamento di Capodanno è in Piazza Sordello, con ospiti d’eccezione come Lo Stato Sociale e i Planet Funk.

Concerto di Capodanno 2019 a Cuneo: Finley

Cuneo saluta il 2019 con il concertone di Dogliani, per l’evento “Capodanno in Langa”. Sul palcoscenico, gli ospiti speciali saranno i Finley, a cui seguirà poi un dj set per ballare fino alle prime luci dell’alba.

Concerto di Capodanno 2019 a Sanremo: The Kolors

Piazza Pian di Neve a Sanremo: gli ospiti d’onore nella città della musica italiana sono proprio i The Kolors, che tornano a grande richiesta dopo una kermesse musicale che li ha visti tra i protagonisti del 2018 con il brano “Frida (Mai, mai, mai), il primo della band interamente in lingua italiana.

Concerto di Capodanno 2019 a Rimini: Nek

Appuntamento di San Silvestro a Piazzale Fellini, dove l’ospite d’onore sul palcoscenico sarà nientemeno che Nek. In piazza Cavour, invece, sarà il dj Marco Rissa a travolgere il pubblico con la sua musica.

Concerto di Capodanno 2019 a Bellaria Igea Marina: Baby K ed Enrico Ruggeri

Anche quest’anno Bellaria Igea Marina fa concorrenza alle grandi metropoli con una lineup di tutto rispetto. L’evento di Capodanno si terrà al Pala Congressi, dove si esibiranno Enrico Ruggeri, Federico Angelucci e Baby K.

Concerto di Capodanno 2019 a Roma: Vinicio Capossela

Quest’anno al Circo Massimo salirà sul palco Vinicio Capossela. L’evento di San Silvestro proseguirà inoltre per le strade del centro storico, le quali saranno pervase da esibizioni live di musica, cinema e arte, con artisti provenienti da tutto il mondo.

Concerto di Capodanno 2019 a San Benedetto del Tronto: Gemelli Diversi

L’appuntamento di Capodanno per il 2019 è in piazza Giorgini, a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si esibiranno i Gemelli Diversi.

Concerto di Capodanno 2019 a Bari: “Capodanno in Musica 2019”

Per il “Capodanno in Musica 2019” di Bari, che sarà trasmesso anche su Canale 5, l’appuntamento è a Piazza Prefettura. Presenterà la serata musicale Federica Panicucci, che porterà sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Luca Carboni, Fabio Rovazzi, Annalisa, Guè Pequeno, Fabrizio Moro e moltissimi altri. Dopo la mezzanotte, è previsto il dj set di Max Brigante.

Concerto di Capodanno 2019 a Salerno: Max Gazzè e Clementino

A Salerno, in Piazza Amendola, il concerto di Capodanno 2019 avrà due headliner di tutto rispetto: Max Gazzè e l’animatore della serata, il rapper Clementino.

Concerto di Capodanno 2019 a Olbia: Maneskin

Anche quest’anno Olbia saluta l’anno nuovo con alcuni degli artisti più importanti del momento. Il palco della piazza cittadina si accenderà, infatti, con l’arrivo dei Maneskin, i protagonisti assoluti della serata.

Concerto di Capodanno 2019 a Castelsardo: Gianna Nannini

Nella piazza principale di Castelsardo si saluta il 2019 con Gianna Nannini, la quale si esibirà la notte di San Silvestro, portando avanti la grande tradizione cittadina degli artisti di fine anno.