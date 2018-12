Los Unidades è lo pseudonimo dietro cui si nascondono i Coldplay: la band ha scelto di usare questo nome per prendere parte al progetto Global Citizen Festival: Mandela 100, curato proprio dal frontman della band Chris Martin. Il festival si terrà il prossimo 2 dicembre al FNB Stadium di Johannesburg, per ricordare il centenario della nascita di Nelson Mandela. Parte integrante dell’iniziativa è anche il “Global Citizen EP 1”, una raccolta di quattro brani che ha coinvolto diversi artisti internazionali in uscita il 30 novembre per Parlophone Records. Il primo brano ad essere pubblicato è “E-Lo”, singolo dei Los Unidades in featuring con Pharrell Williams.

Tutti i dettagli su “Global Citizen EP 1”

“Global Citizen EP 1” conterrà 4 canzoni: i Los Unidades (Coldplay) hanno presto parte a ben tre pezzi, con loro hanno lavorato al progetto anche Pharrell Williams, Stormzy, David Guetta, Jess Kent, Danny Ocean, Tiwa Savage, Wizkid, Stargate e Cassper Nyovest. L’EP uscirà venerdì 30 novembre 2018 per Parlophone Records, casa discografica dei Coldplay. Ad anticiparne la pubblicazione, è stato condiviso il singolo “E-Lo” degli Los Unidades in collaborazione con Pharrell Williams e Jozzy. Il brano è accompagnato da un lyric video ispirato a Nelson Mandela, proprio quest’anno cade il centenario della nascita del leader sudafricano. Ritmi etnici accompagnano l’inconfondibile voce di Chris Martin, togliendo ogni dubbio e svelando il mistero nascosto dietro lo pseudonimo scelto dalla band britannica. Il ricavato della vendita di “Global Citizen EP 1” sarà devoluto all’organizzazione Global Poverty Project, impegnata a porre fine allo stato di estrema povertà utilizzando il potere dell’educazione e la forza della comunicazione. Di seguito la tracklist completa dell’EP:

Rise Up (feat. Nelson Mandela) – Stargate E-Lo (feat. Jozzy) – Los Unidades & Pharrell Williams Timbuktu (feat. Stormzy & Jess Kent) – Cassper Nyovest & Los Unidades Voodoo (feat. Tiwa Savage, Wizkid, Danny Ocean & David Guetta) – Stargate & Los Unidade

“A Head Full of Dreams”, il nuovo film dei Coldplay

Lo scorso 14 novembre è arrivato nei cinema di tutto il mondo, per un solo giorno, “A Head Full Of Dreams”, film del regista Mat Whitecross (già collaboratore dei Coldplay per diversi loro video tra cui “Paradise”, “A Sky Full Of Stars” e “Adventure Of A Lifetime”). Il documentario racconta la storia della band britannica, dalle avversità incontrate nel corso della loro carriera alle riprese girate durante il tour di presentazione dell’omonimo album “A Head Full Of Dreams” (114 date in tutto il mondo, per cantare insieme a 5,5 milioni di fan). Dopo l’anteprima nelle sale cinematografiche, il film è stato reso disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video. Il disco “A Head Full Of Dreams” è stato pubblicato il 4 dicembre 2015 per Parlophone Records, anticipato dal singolo “Adventure Of A Lifetime”. Nel corso dell’anno successivo dall’album sono stati estratti altri brani: “Hymn For The Weekend”, “Up&Up”, “A Head Full Of Dreams” e “Everglow”. A seguito di “A Head Full Of Dreams” i Coldplay hanno pubblicato “Kaleidoscope EP”, uscito il 14 luglio 2017 e anticipato dai singoli “Hypnotised”, “All I Can Think About Is You” e “ALIENS”.