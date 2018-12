Coldplay, in arrivo al cinema il documentario “A Head Full of Dreams”

Dai primi suoni alla crescita continua fino a diventare delle vere e proprie superstar. Tutto questo è previsto nel documentario dedicato ai Coldplay e che si intitolerà “A Head Full of Dreams”. Un film che narra la storia di Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria), i membri dei Coldplay. Il trailer del film, con la regia di Mat Whitecross, è stato pubblicato poche ore fa sul sito ufficiale della band. “A Head Full of Dreams” uscirà il 16 novembre sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda, quindi a livello globale qualche giorno dopo.

Il trailer di "A Head Full of Dreams"

“A Head Full of Dreams” è lo stesso titolo dell'album del 2015 e narra anche delle avversità incontrate dalla band lungo la loro carriera. Il percorso affrontato per riprendersi, il contraccolpo critico alla loro musica e le vicissitudini ai tempi di “Viva La Vida” ripetutamente ritardato e che aveva creato tensioni interne. «Abbiamo vissuto tante cose insieme, ma quello che è incredibile per me è che siamo rimasti insieme come un branco», dice Chris Martin nel trailer. Il film è stato diretto da Mat Whitecross, l'uomo dietro il documentario Oasis Supersonic. Il regista ha incontrato per la prima volta i membri della band prima ancora che si formassero e ha girato immagini del gruppo fin dalla loro prima prova in una camera da letto studentesca. Inoltre nel corso del tempo ha diretto i video di "Paradise", "A Sky Full Of Stars" e "Adventure Of A Lifetime".

Come e quando vedere il docu-film

“A Head Full of Dreams” è stato girato in parte durante il tour A Head Full of Dreams, il terzo più grande di tutti i tempi. All’interno c’è anche uso di un ampio archivio di dietro le quinte e riprese dal vivo, oltre a nuove interviste con la band. Insieme al nuovo documentario, i Coldplay hanno annunciato la pubblicazione di tre canzoni dal vivo. Tra queste c'è anche la cover di "Stayin 'Alive" dei The Bee Gees durante la loro performance da protagonisti al Festival di Glastonbury nel 2016. In quell’occasione sul palco furono raggiunti da Barry Gibb. Le altre due tracce sono "Us Against the World (Live in Leipzig)" e "Do not Panic (Live in Paris"). Una proiezione speciale del film si terrà a Londra prima della sua uscita e includerà una sessione di domande e risposte con Whitecross. Inoltre ci sarà una proiezione del film nella giornata del 14 novembre, in anteprima mondiale in collaborazione con Trafalgar Releasing. Sarà disponibile in oltre duemila cinema in tutto il mondo. Le prenotazioni dei posti in sala saranno aperte il 19 ottobre su coldplay.film e su nexodigital.it.