Esce al cinema il docufilm sui 20 anni dei Coldplay

Tante novità in vista per i fan dei Coldplay. La band inglese ha annunciato l'uscita di un nuovo album live e di un film concerto per celebrare il loro tour mondiale "A Head Full Of Dreams". Il quartetto ha concluso il tour a sostegno del loro settimo album in studio - pubblicato a dicembre 2015 - con uno spettacolo a Buenos Aires il 15 novembre 2017. È stato proprio quello spettacolo nella capitale argentina ad essere stato registrato per il nuovo album dal vivo ed è composto da 24 canzoni. L’album è il primo dal vivo a contenere un intero concerto del gruppo. Lo spettacolo precedente della band a San Paolo, l'8 novembre 2017, è stato invece scelto per il film concerto in uscita. Sia il concerto che l'album dal vivo saranno pubblicati insieme come "The Butterfly Package"e sarà rilasciato il 7 dicembre ma è già disponibile per la pre-ordinazione. Sono previste due versioni: una è composta da un boxset di 2 DVD e 2 CD, mentre l'altro è un boxset con 2 CD, 2 DVD e 3 vinili da collezione. Disponibile anche il solo doppio cd con il concerto dal vivo. Per quanto riguarda l'uscita digitale, l'album "Live In Buenos Aires" sarà disponibile per lo streaming e/o il download da tutte le piattaforme, con il film "Live In São Paulo" disponibile solo come download.

Il film che racconta la storia dei Coldplay

L’uscita del cofanetto con dvd e cd dal vivo è solo una delle tante iniziative previste dai Coldplay per questo fine 2018. Il prossimo 14 novembre uscirà in anteprima nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film omaggio ai vent'anni dei Coldplay "A Head Full of Dreams" un documentario che narra la storia di Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria), i membri dei Coldplay. “A Head Full of Dreams” è lo stesso titolo dell'album del 2015 e narra anche delle avversità incontrate dalla band lungo la loro carriera. Il percorso affrontato per riprendersi, il contraccolpo critico alla loro musica e le vicissitudini ai tempi di “Viva La Vida” ripetutamente ritardato e che aveva creato tensioni interne. «Abbiamo vissuto tante cose insieme, ma quello che è incredibile per me è che siamo rimasti insieme come un branco», dice Chris Martin nel trailer. Il film è stato diretto da Mat Whitecross, l'uomo dietro il documentario Oasis Supersonic. Il regista ha incontrato per la prima volta i membri della band prima ancora che si formassero e ha girato immagini del gruppo fin dalla loro prima prova in una camera da letto studentesca. Inoltre nel corso del tempo ha diretto i video di "Paradise", "A Sky Full Of Stars" e "Adventure Of A Lifetime".

Tutte le info sul docu-film “A Head Full of Dreams”

Venti anni del gruppo racchiusi in un lungo docufilm che scandisce il tempo attraverso gli album, i tour e i successi dei Coldplay. Non mancano anche le vicende personali con Chris Martin che racconta il momento difficile seguito alla separazione dall'attrice Gwyneth Paltrow. “A Head Full of Dreams” è stato girato in parte durante il tour A Head Full of Dreams, il terzo più grande di tutti i tempi. Nel film sono presenti anche tantissime immagini inedite che fanno parte dell’archivio del dietro le quinte. Insieme al nuovo documentario, i Coldplay hanno annunciato la pubblicazione di tre canzoni dal vivo. Tra queste c'è anche la cover di "Stayin 'Alive" dei The Bee Gees durante la loro performance da protagonisti al Festival di Glastonbury nel 2016. In quell’occasione sul palco furono raggiunti da Barry Gibb. Le altre due tracce sono "Us Against the World (Live in Leipzig)" e "Do not Panic (Live in Paris"). Il film sarà disponibile in oltre duemila cinema in tutto il mondo. Le prenotazioni dei posti in sala sono aperte dal 19 ottobre su coldplay.film e su nexodigital.it.