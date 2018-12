Renato Zero, il nuovo album è "Alt in tour": i brani

Il 30 novembre arriverà nei negozi di dischi il cofanetto “Alt in Tour” di Renato Zero, contenente 2 CD e un DVD con i brani e il live del concerto milanese tenutosi nel 2017 al Mediolanum Forum. Si tratta del secondo cofanetto live del 2018, preceduto da “Zerovskij Solo per Amore – Live”, pubblicato a maggio per festeggiare insieme ai fan i 50 anni di carriera artistica. “Alt in Tour” conterrà le canzoni più famose del cantautore romano, ma anche i brani contenuti nell’ultima fatica discografica di Renato Zero dal titolo “Alt”, pubblicato l’8 aprile del 2016 debuttando al primo posto della classifica di vendita FIMI.

I brani del cofanetto “Alt in tour!

A poche settimane da Natale, Renato Zero torna negli store di musica con un cofanetto speciale. In questo regalo, che il cantautore romano dedica ai suoi “sorcini”, vi sono tutti i brani portati sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 7 gennaio 2017, dalle canzoni dell’ultimo disco agli intramontabili successi. Questa è la tracklist dei due CD in arrivo il prossimo 30 novembre:

CD1

Ouverture Niente trucco stasera Felici e perdenti Il maestro La lista Voyeur Cercami A braccia aperte Inventi Più su Spiagge Magari

CD2

I nuovi santi Qualcuno mi renda l’anima Un uomo da bruciare Gesù I figli della topa Rivoluzione Amico Gli anni miei raccontano L’intesa perfetta Il cielo Fammi sognare almeno tu

Una sorpresa prima di Natale

I fan del cantautore romano non si aspettavano di certo l’arrivo nei negozi di musica di un secondo cofanetto dopo “Zerovskij Solo per Amore – Live”. In entrambi i casi, si tratta di un regalo che Renato Zero ha voluto fare a coloro che non hanno mai smesso di seguirlo in questi 50 anni di carriera straordinaria. È quanto si legge tra le righe del messaggio sui social con cui il cantante ha annunciato l’uscita di “Alt in tour”: «Alt in tour – cd, dvd, bluray dal 30 novembre. Voi, mio inseparabile pubblico, voi vi siete fatti conoscere fra tutti come il popolo fedele di un’idea. Un principio affermato anche nella vita. Diligenti e pensanti al punto di esservi imposti come “Modello” di costanza e coerenza. Fedeli? Certamente! Cosa anche questa rara. Negli involontari tradimenti e scappatelle, che in ogni famiglia musicale talvolta accadono. Ma voi no! Voi vi siete assunti l’onere di essere Zerofolli a oltranza. Come non amarvi? Come non desiderare il vostro bene. La vostra salute. Un luminoso futuro? ALT vi dico! E non lo sussurro ma lo grido a squarciagola. Fermatevi di fronte alla gioia appagante. Alla vostra commozione. Mentre scandite quei canti come fossero inni propiziatori o scaramantici. Il tempo è volato. Ma pure quella timida ruga si mostra fiera di apparire, testimoniando che il tempo è prima approfondimento e poi saggezza. Prima conferma e poi serenità. In questo documento ci sono tutte le nostre aspettative nella speranza che non avremmo mai e poi mai rinunciato ad essere quello che siamo: “frammenti di cielo”. Buona visione a tutti, e quindi mi raccomando: applauditevi!!»