Renato Zero annuncia l'uscita di un doppio cd

Con un annuncio a sorpresa su Facebook, Renato Zero ha presentato ai suoi fan il doppio cd “Zerovskij Solo per Amore – Live”. In attesa che diventi disponibile dal 18 maggio, da venerdì 11 maggio sarà in pre-order su iTunes con un brano in omaggio, "Potrebbe essere Dio".

Il post su Facebook

"Zerovskij è ostinatamente ancora presente! Sa di essere piaciuto, avendo raccolto consensi attraverso tutte le fermate effettuate dal suo poderoso treno", scrive Zero prima di annunciare il cofanetto che sarà la testimonianza dell'impegno di tutti gli interpreti che si sono adoperati per realizzare quest’opera. "Tutto questo Solo Per Amore. Amore per il pubblico", continua il cantautore.

Dal disco al film al live

“Zerovskij Solo per Amore – Live” sarà un doppio album con oltre 2 ore di musica mutuata dall'omonimo film concerto e dall'album. Il lungometraggio “Zerovskij - Solo per Amore" è il racconto del tour che l'anno scorso Zero ha fatto in tutta Italia per promuovere l'omonimo album e festeggiare i 50 anni di carriera. Uno spettacolo che univa i parametri dell'opera teatrale a quelli dei concerti dal vivo. Le oltre due ore di musica che oggi diventano un doppio cd, sono state registrate durante gli spettacoli all'Arena di Verona.