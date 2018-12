Renato Zero stupisce ancora i "sorcini" e porta la sua musica in tutti i negozi giusto in tempo per Natale: a sorpresa, la star ha infatti rilasciato un cofanetto esclusivo intitolato “Alt in Tour”, una ricca collezione per esplorare ancora una volta la leggenda di uno dei nomi più straordinari del cantautorato made in Italy.

Alt in Tour: la nuova uscita

L’arrivo negli store è previsto per il 30 novembre 2018: Renato Zero ha sorpreso i suoi fan con la release della registrazione live del suo show di Assago, presso il Mediolanum Forum, datato 7 gennaio 2017. A dare il sorprendente annuncio è stato lui stesso, sfruttando la potenza delle pagine social. “Alt in Tour: il 7 gennaio 2017 al forum di Assago il tempo si fermò” sarà un cofanetto composto da 2 CD, DVD e bluray dello show dal vivo, in una raccolta davvero speciale. Il disco prende il nome dalla tredicesima tournée dello showman, la quale a sua volta si è ispirata ad “Alt”, album pubblicato l’8 aprile del 2016. "Alt" ha debuttato al numero 1 della classifica di vendita FIMI, ed era stato anticipato dai singoli “Chiedi”, “Rivoluzione” e “La lista”.

Questa decisione a sorpresa viene spiegata dal post social dello stesso Renato Zero, che scrive su Facebook: «Alt in tour – cd, dvd, bluray dal 30 novembre. Voi, mio inseparabile pubblico, voi vi siete fatti conoscere fra tutti come il popolo fedele di un’idea. Un principio affermato anche nella vita. Diligenti e pensanti al punto di esservi imposti come “Modello” di costanza e coerenza. Fedeli? Certamente! Cosa anche questa rara. Negli involontari tradimenti e scappatelle, che in ogni famiglia musicale talvolta accadono. Ma voi no! Voi vi siete assunti l’onere di essere Zerofolli a oltranza. Come non amarvi? Come non desiderare il vostro bene. La vostra salute. Un luminoso futuro? ALT vi dico! E non lo sussurro ma lo grido a squarciagola. Fermatevi di fronte alla gioia appagante. Alla vostra commozione. Mentre scandite quei canti come fossero inni propiziatori o scaramantici. Il tempo è volato. Ma pure quella timida ruga si mostra fiera di apparire, testimoniando che il tempo è prima approfondimento e poi saggezza. Prima conferma e poi serenità. In questo documento ci sono tutte le nostre aspettative nella speranza che non avremmo mai e poi mai rinunciato ad essere quello che siamo: “frammenti di cielo”. Buona visione a tutti, e quindi mi raccomando: applauditevi!!»

50 anni di onorata carriera

“Alt in Tour” è il secondo cofanetto live del 2018 di Renato Zero, che già in aprile aveva usato Facebook per diffondere la notizia dell’uscita di “Zerovskij Solo per Amore – Live”. Il disco, uscito a maggio, consiste in un doppio album con oltre due ore di musica mutuata dall’omonimo film concerto. Zerovskij nasce con l’obiettivo di festeggiare insieme ai fan 50 anni di carriera straordinaria, unendo l’opera teatrale al concetto tradizionale di show dal vivo.