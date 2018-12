Vasco Rossi, il testo del nuovo singolo "La verità"

Il 16 novembre è uscito “La verità”, nuovo singolo di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha scritto il testo con Roberto Casini, batterista della prima band (che poi Vasco ha chiamato Steve Rogers band) e già autore di brani come “Va bene Va bene”, “Gabri”, “Senorita”, “Eh già” e “Sono innocente”. Gli arrangiamenti sono a firma di Celso Valli, mentre il video che accompagna la canzone è stato girato da Pepsy Romanoff, già regista del film che ha raccontato il concerto evento del 1° luglio 2017 a Modena Park. Per presentare la canzone Vasco Rossi ha scelto queste parole: «La verità fa male, la verità si sposa! Sposi la verità oppure sposi la menzogna! Sai da che parte stai? La verità disturba sempre un po’ qualcosa..quando arriva..silenziosa....E non è vestita mai di rosa…Non è una signora! Sei sicuro di volerla conoscere? Di poterla sostenere o sopportare!! E se poi la verità fosse un errore? La verità è del primo che lo sa? Di chi la dice…da duce? La verità è la televisione? O Instagram o Facebook? La verità è nei talk show, dove si cercano i colpevoli, si ascoltano psicologi. E ognuno sa chi è stato O chi sarà? Queste sono le domande…tante… che la canzone fa. Naturalmente non dà risposte, unica cosa certa, si finisce sempre per sposare “una” verità».

"La verità", il testo del nuovo singolo di Vasco Rossi

Questo il testo del nuovo singolo “La verità”:

"Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se ne va

Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi

Non guarda i film già visti, lei, non ama la pubblicità

E tutti lì a discutere, e tutti a dire "Chi va là"

Si chiede la parola d'ordine,

Dov'è com'è si veste quanto costa che cos'è che faccia ha

La verità arriva quando vuole

La verità non ha bisogno mai di scuse

La verità fa male

La verità è che tutti possono sbagliare

Devi sapere da che parte stare

La verità fa male

Si cercano i colpevoli

Si ascoltano psicologi

Ognuno sa chi è stato o chi sarà

Si vietano gli alcolici, proibizionismi isterici

Vietato stare qui e stare là

E tutti pronti a crederci al primo che lo sa

Per continuare a chiedersi

Dov'è com'è si veste quanto costa che cos'è che faccia ha

La verità arriva silenziosa

La verità disturba sempre un po' qualcosa

La verità è la televisione

La verità è che ce n0'è sempre una migliore

La verità può essere un migliore

La verità arriva sempre sola

La verità sì, la verità non ha bisogno mai di scuse

La verità non è una signora

La verità, la verità non è mai vestita di rosa

La verità non è neanche una cosa

La verità si sposa"

Il nuovo singolo di Vasco Rossi arriverà anche in vinile il 23 novembre e mostra ancora una volta le capacità di grande osservatore da parte del cantautore. Attraverso metafore esagerate e realtà forzata, Vasco Rossi descrive i tempi attuali con ironia quasi teatrale.

Il tour in programma quest'estate

Quest’estate Vasco Rossi è atteso da sei concerti allo Stadio Meazza di San Siro, a Milano. L’1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno sarà il protagonista indiscusso e già le prime quattro date hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il rocker si esibirà anche a Cagliari, il 18 e 19 giugno 2019 presso la Fiera della città sarda.